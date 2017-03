Renault Zoe E-Sport Concept is een hete elektrobom

Kan dit ding misschien in productie, s'il vous plaît?

Renault verraste vriend en vijand met deze Zoe E-Sport Concept: een stevig uitgebouwde versie van de gewone Zoe met twee elektromotoren die samen 463 pk en 640 Nm leveren. Daarmee zoeft deze kleine blauwe Fransoos met Formule E-genen in 3,2 tellen naar 100 km/u, maar bij 209 km/u is le koeque op.

Ondanks de bescheiden afmetingen weegt het bommetje wel even 1.400 kg, wat uiteraard te maken heeft met het loodzware accupakket. Toch geeft het ding aan dat ook EV’s er behoorlijk uitnodigend uit kunnen zien. Het gaat echter nog om een concept. Of er überhaupt een (al dan niet teruggetunede) productieversie komt valt te bezien, maar we gokken van niet.