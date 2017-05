Ricciardo: ik kan Verstappen niet altijd verslaan

De honeybadger ziet de harde realiteit onder ogen.

Realiteitszin? Het managen van de verwachtingen? Wat de reden ook moge zijn, Ricciardo heeft een voor coureurs vaak moeilijke stap genomen en toegegeven dat Max soms sneller is dan hij. Zeker wanneer coureurs nog niet helemaal gearriveerd zijn in de F1, is dat een zeldzaamheid. Ze zijn dan immers nog volop in gevecht om dat begeerde zitje bij een topteam te bemachtigen dat de beste kans biedt om kampioen te worden. Prettige bijkomstigheid is dat er bij die teams ook de mogelijkheid ligt tientallen miljoenen per jaar binnen te angelen.

Nu is Red Bull weliswaar ook een topteam, maar zeker voor wat het laatste aspect betreft lopen ze een beetje achter op Ferrari en Mercedes. Zelfs bij McLaren kan je aanzienlijk meer toucheren. Tenminste, als je Alonso heet. Voor Max en Daniel staat er dan ook letterlijk veel op het spel.

Men zegt weleens dat een coureur om met deze druk om te kunnen gaan er van overtuigd moet zijn dat hij/zij onder gelijke omstandigheden de allerbeste is. Voor (vrijwel) iedereen die tegenwoordig de F1 bereikt gold dat waarschijnlijk ook min of meer in de opstapklasses. Maar hoe hoger het niveau van de competitie, hoe groter de kans dat je tegen lieden aanloopt de net zo goed zijn als jij of zelfs beter. Ricciardo, eerder teamgenoot van Liuzzi, Karthikeyan, Vergne, Vettel en Kvyat, lijkt dat moment nu bereikt te hebben.

In gesprek met Formel1.de geeft de Ozzie namelijk aan dat hij zich goed beseft dat hij niet iedere sessie voor Max Verstappen kan staan:

“Vorig jaar was het nog verrassend als Max voor mij stond, maar nu weet iedereen dat hij een hele snelle coureur is. Ik kan niet in elke sessie voor hem staan. Soms zal hij voor mij staan. Dat is nou eenmaal zo.”

Gedeeltelijk is deze bekentenis een ommezwaai ten opzichte van vorig jaar, toen Ricciardo nog aangaf dat hij eigenlijk gehoopt had nul keer verslagen te worden in de kwalificaties. Daniel versloeg in 2016 eerst in vier races vier keer Kvyat in die ene snelle ronde. Daarna duurde het tot de tiende race van het jaar in Silverstone voordat Max voor het eerst de goedlachse Australiër wist te verslaan in de kwalificatie. In de laatste twaalf races van het jaar werd het trouwens 6-6.

Dit jaar staat het in de kwalificaties 3-2 en in de races 37-35 voor Daniel. Het gaat dus wederom erg gelijk op. Ricciardo verwacht dat dit ook in de rest van het jaar zo zal blijven en dat de twee elkaar zullen opstuwen naar grotere hoogten:

“Ik verwacht ook van mezelf nog meer. Ik ga ervan uit dat ik hem [Max Emilian] kan uitdagen en dat we er beiden beter van worden. Het is mij [nogmaals] volstrekt duidelijk dat ik hem niet elke sessie zal kunnen verslaan, want hij [MV33] levert puik werk af.”

Waarvan akte.