Ricciardo: ik probeer Verstappen GPDA-lid te maken

Max is niet zo'n joiner.

Max Verstappen is nog altijd geen fan van de Grand Prix Drivers Association (GPDA). Voor degenen die niet bekend zijn met de GPDA: het is een soort vakbond voor F1-coureurs. In het verleden heeft de GPDA vooral gevochten voor het verbeteren van de veiligheid in de sport. Tegenwoordig houden ze zich ook af en toe bezig met andere zaken die van belang zijn voor de baanzekerheid van hun leden. De enquête van twee jaar geleden die fans de mogelijkheid gaf aan te geven wat ze verwachten van de F1 was bijvoorbeeld ook een initiatief van de GPDA.

Onlangs is Romain Grosjean aangesteld als de nieuwe voorzitter van de GPDA. Romain neemt het stokje over van Jenson Button. Voorheen hadden grote namen zoals Stirling Moss, Jackie Stewart, Michael Schumacher en Pedro de la Rosa de schone taak de t00kkkkerjebz-organisatie voor coureurs aan te sturen. De wisseling van de wacht zorgt kortstondig voor nieuwe aandacht voor de GPDA.

Net als bij andere vakbonden gaat het namelijk niet zo goed met het ledenbestand. In 2013 waren nog vrijwel alle coureurs op de grid lid van de GPDA. Alleen Bottas, Raikkonen en Sutil zagen af van lidmaatschap. Inmiddels zijn er echter meer coureurs die ‘niet solidair’ zijn met hun collegae. Hamilton, Bottas, Stroll, Massa, Wehrlein, Raikkonen, Hulkenberg én onze Max zijn geen lid (meer).

Max gaf eerder al aan dat hij er niet zo’n heil in zag lid te worden van de GPDA. Destijds was dat nadat hij uitgerekend op Romain Grosjean klapte in Monaco en veel kritiek te verduren kreeg van zijn mede-coureurs. Max uitte op zijn beurt best forse kritiek op de GPDA. Hij claimde onder andere dat ‘al die grote ego’s toch niet naar een 17-jarige zouden luisteren’ en dat je betaalt voor lidmaatschap maar er vervolgens verder weinig gebeurt.

Het lidmaatschap kost 2.000 Pond per jaar en naar verluidt betalen de coureurs ook nog 200 Pond per gescoord punt. Voor de toppers in het veld kan dat dus flink in de papieren lopen. Maar goed, diezelfde toppers kunnen dit bedrag in principe ook wel missen.

Dat is ook de redenering van Ricciardo. Op de camping in Oostenrijk werden de twee Red Bull coureurs door Motorsport-Total gevraagd naar hun mening over de GPDA. Max herhaalde dat hij lidmaatschap niet nodig acht, maar Ricciardo gaf aan dat hij Max wel zou proberen te overtuigen van de voordelen van de GPDA: