Ricciardo: Max moet beter luisteren naar de veteranen

Ooooooooh snap! Het eerste echte plaagstootje van Daniel in de richting van Max?

Teamgenoten in de F1 hebben niet altijd een enorm goede verstandhouding met elkaar. Tot op heden is het tussen Max en Daniel echter allemaal koek en ei gebleven. Het helpt mee dat ze tot op heden niet hebben hoeven vechten om die ene titel. Dit jaar kan het team zich vooralsnog wederom niet mengen in de strijd om het WK, maar toch voelt Ricciardo de druk wellicht wat groter worden. In een interview met Autosport deelt hij namelijk stiekem een klein sneertje uit aan de Nederlander.

Oké, toegegeven, er werd hem letterlijk gevraagd wat een zwak punt van Max is in de F1. Desalniettemin zijn sportmensen tegenwoordig zodanig getraind dat ze dit soort vragen makkelijk kunnen duiken met een gevatte kwinkslag of een nietszeggend antwoord. Daniel kiest echter niet voor die optie, maar gaat tot in detail in op een pijnpuntje van Max’ vorige seizoen.

“And weakness, I would say his age. But not his age in the sport. He’s done the racing a long time so it’s not necessarily that, but it’s probably just in life. Probably just absorbing some things from older people – like last year when he was doing some things with braking [zones]. A lot of the older drivers would say: ‘Look, we don’t think this is right’, or something. And Max would be like ‘I know what I’m doing’ kind of thing. That’s a strength that he is independent, but may be a weakness…”

De jonge Max moet dus eens wat beter luisteren naar de oude rotten in het vak, volgens Ricciardo. Opvallend, want na veel gedoe over deze kwestie kreeg Max uiteindelijk gelijk van de (nieuwe) regelgevers. Vanaf dit jaar gaat er veel minder streng opgetreden worden tegen ‘bewegen in de remzone’.

We kunnen ons dan ook niet geheel aan de indruk onttrekken dat Ricciardo zich probeert te profileren als de uitgenaste gearriveerde man en Max als de jonge knul die nog moet leren hoe de wereld werkt. Maar misschien vind jij het wel een goed idee dat Max in de leer gaat bij Felipe Massa?

In ander Red Bull nieuws: Het team onthulde via Twitter en Facebook zojuist bovenstaand plaatje van de RB13 voor Barcelona. In navolging van de Mercedes wordt ook de rode stier wat vinniger. Op de vin staat nu groot het nummer van de rijder, zodat je weet of het om Max of om Daniel gaat. Hoewel, de ‘3’ op de flank is zo groot, dat menigeen zich al afvraagt of er nog wel een extra ‘3’ naast past. Maar dat zal wel goedkomen.

We zien overigens geen T-wings of andere opvallende zaken op de auto, dus we betwijfelen of het hier al om de geupdate RB13 gaat. Wel is nu officieel duidelijk dat de auto inderdaad niet RB14 genoemd zal worden, getuige deze bijgaande tekst van Red Bull bij het plaatje: