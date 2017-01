Ricciardo: “overstapje naar Mercedes was verleidelijk”

De immer goedlachse Australiër heeft echter een goeie reden voor bovenstaande uitspraak.

Na de plotselinge VUT van kampioen Rosberg had Mercedes er gek genoeg de nodige moeite mee om een teamgenoot voor Hamilton te vinden. Niet omdat niemand in dat ding wil zitten, maar omdat alle capabele coureurs al een stoeltje hadden en Pastor Maldonado bij nader inzien toch geen snugger plan was. Eind goed al goed, het werd Valtteri Bottas dus niks aan het handje.

Daniel Ricciardo geeft echter aan dat een overstap naar Mercedes best verleidelijk was. Niet omdat hij geen fiducie heeft in Red Bull, maar omdat hij simpelweg benieuwd is naar hoe zo’n razendsnelle Silberpfeile precies werkt. En daar kunnen wij ons prima iets bij voorstellen.

“Tempting for sure, to have a feeling of how that car works. It was a crazy position it put Mercedes in. I’m sure every driver called, or thought about calling Toto (Wolff) and Niki (Lauda). It’s been interesting to see it evolve and now Bottas has his big chance. We’ll see how he goes. But 2017 is a new year and I’m hoping my car will now be the championship one! For me, I am best where I am: at Red Bull Racing.”

Of The Honey Badger een beetje vertrouwen heeft in zijn nieuwe auto van de zaak? Zekers! We lazen her en der al dat het nieuwe wapen van Max en Daniel een sexy b*tch wordt. Als het met de snelheid ook snor zit gaan we een mooi jaar tegemoet. Ricciardo zegt er het volgende over: