Ricciardo sluit onenigheid met Max Verstappen niet uit

Gaat dit F1-seizoen zorgen voor spanningen tussen de twee vrienden?

Op persfoto’s staan Red Bull-coureurs Daniel Ricciardo en Max Verstappen altijd als ware vrienden naast elkaar. Ze zijn wat dat betreft een keurig voorbeeld voor collega-rijders die er soms een potje van maken.

Of de twee ook dit aankomende seizoen als beste vrienden door dezelfde deur gaan durft Ricciardo niet te zeggen. In gesprek met The Guardian blikt de Australiër alvast vooruit op het aankomende seizoen. Mochten de twee gaan strijden om de titel dan zal hij in ieder geval geen genade tonen. “We zijn concurrenten. Als er dit seizoen onenigheid komt dan is dat maar zo. Het is onderdeel van het spel.”

Beide Red Bull-coureurs zijn er op gebrand om dit jaar de wereldtitel te pakken. Vanuit eigen land liggen de verwachtingen voor Max Verstappen ook erg hoog. Het seizoen is nog niet van start gegaan of in tal van analyses wordt er al gespeculeerd over de titel voor Verstappen. De rijders zijn zeer aan elkaar gewaagd en dus is het straks smullen geblazen tijdens de races. Verstappen is zelf nog bescheiden over zijn kansen. Zo denkt de 19-jarige niet aanstaande zondag in Melbourne de winst te pakken.

Dat de spanningen hoog op kunnen lopen tussen twee rijders zagen we vorig jaar bij Hamilton en Rosberg. Laatstgenoemde trok uiteindelijk aan het langste eind en ging er met de wereldtitel vandoor. Des te meer motivatie voor Hamilton om dit jaar zijn jaar te maken. Zoals gezegd: dit seizoen heeft alle ingrediënten om een topseizoen te worden. Heeft u de popcorn al in de aanslag?