Ricciardo: “verwacht geen wonderen in Barca”

Heel even waren we vol goede hoop, maar volgens de goedlachse Ozzie moeten we kalm blijven.

De aankomende GP van Spanje (dit weekend) wordt een zeer interessante race. Veel teams brengen updates mee en even ging zelfs het gerucht dat Red Bull met een compleet nieuw chassis aan de start zou verschijnen, inclusief een nieuw typenummer.

Dat laatste ging niet door en toch zou de auto grondig worden aangepakt, zodat de aansluiting met Ferrari en Mercedes kan worden gevonden. Ricciardo benadrukt dat de auto sneller en betrouwbaarder is geworden, maar hij verwacht niet dat het Oostenrijks/Britse team zondag meedoet om de overwinning.

Het chassis zelf bleef namelijk ongewijzigd en dus beperken de vernieuwingen zich vooral tot de aerodynamica van de RB13. Men hoopt extra snelheid te vinden, daarnaast moeten de updates ervoor zorgen dat de banden beter worden benut. Dat luistert allemaal nogal nauw.

Ondertussen zijn de eerste foto’s van de verse Mercedes W08 het web op gedruppeld en het lijkt erop dat de Duitsers serieus werk hebben gemaakt van de aerodynamica. Check hieronder een voorbeeld. Vandaag bleef de pitbox van Red Bull hermetisch afgesloten. We kunnen je dus pas morgen meer laten zien van de verbeterde RB13. Ferrari heeft trouwens de nodige verbeteringen meegebracht naar Barcelona, dus het wordt een pittige strijd.

Foto Mercedes via Craig Scarborough