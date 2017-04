Rij jij deze goedkope Bentley naar het half miljoen?

Met afstand de meest ervaren Bentley op Marktplaats, met een ruim dubbel zo hoge kilometerstand als nummer twee.

Dat de Bentley Continental een behoorlijk degelijke auto lijkt te zijn, dat wisten we al. De vorige en tevens eerste eigenaar van deze Flying Spur heeft de proef echter wel heel grondig op de som genomen door bijna 40.000 kilometer per jaar te rijden in zijn Bentley en dat voor een periode van ruim elf jaar.

En zo kan het gebeuren dat de teller een lieve 440.678 kilometer aangeeft, terwijl de op één na meest ervaren Bentley op Marktplaats nog geen twee ton gelopen heeft. Dat heeft ook zo zijn uitwerking op de prijs, want voor 28.500 euro mag jij deze Continental Flying Spur naar het half miljoen rijden. Daarmee is het direct ook de goedkoopste Bentley van Marktplaats.

Nog even wat cijfertjes voor de liefhebbers. Onder de kap een 6.0 W12 die goed moet zijn voor 560 pk. Tenminste, zoveel vermogen moest de auto hebben toen deze nieuw was en het zal mij benieuwen wat daar nog van over is. Als de auto de kilometers technisch net zo goed verteert lijkt te hebben als optisch, zou ik me niet te veel zorgen maken. De topsnelheid bedraagt net geen 300 km/h en met een gemiddeld verbruik van 5,65 kilometer per liter, moet de vorige eigenaar in totaal zo’n 78.000 liter benzine hebben verstookt. Dat is ongeveer gelijk aan de inhoud van drie flinke tankwagens.

Met dank aan Dustin voor de tip!