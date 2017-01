Rode Kruis: “Nederlanders amper voorbereid op kou in auto”

Een paar graadjes vorst en we moeten meteen in paniek raken.

Het Rode Kruis meent dat Nederlanders zich wat laconiek opstellen bij naderend koud weer. We bereiden ons amper of helemaal niet voor als we bij serieuze vrieskou de auto instappen en we lachen er zelfs om! Best een positieve instelling wat ons betreft, maar de hulporganisatie herhaalt nog maar eens hoe het wél zou moeten.

Allereerst: dekens. Stel dat je strandt in je voiture, dan is prioriteit nummer 1 natuurlijk het op peil houden van de lichaamstemperatuur. Helaas heeft slechts de helft van de Nederlanders één of meer dekens in de auto liggen. Hoog tijd dus dat die andere helft z’n leven gaat beteren.

Dan nog een paar onderzoeksresultaten waar wij in elk geval weinig mee kunnen. 80% van de Nederlanders pakt gerust de auto bij een gevoelstemperatuur van -20. Weer 80% van deze groep gaat zonder eten op pad en 60% neemt geen drinken mee. Dan nog een supertip van het Rode Kruis: zorg altijd voor voldoende peut in de tank want dan kom je niet in de problemen bij lange files. Wie onverhoopt toch in de penarie belandt kan de Rode Kruis-app om hulp vragen. Doe daar vooral je voordeel mee.

Foto: Bentley Flying Spur in de sneeuw, via Autojunk