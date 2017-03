Rolls-Royce komt met mini-auto voor zieke kinderen

Geinig vermaak voor de kleintjes met deze mini-Roller.

Deze vierwieler is een heuse speelgoedauto van Rolls-Royce. Voordat je enthousiast wordt: je kunt ‘m helaas niet aanschaffen. De Britse autofabrikant heeft het concept ontwikkeld voor het St Richard’s ziekenhuis in Chichester, West Sussex. Kinderen die wachten op een operatie kunnen zich in de tussentijd vermaken met deze kleine Rolls-Royce. Op deze manier worden de kleintjes afgeleid en hoeven ze even niet te denken aan wat er komen gaat.

Twee kinderen en hun ouders mochten naar de fabriek komen om het model in ontvangst te nemen. Ze kregen hierbij de volledige Rolls-Royce ervaring alsof het een echte auto betrof. De speelgoedauto kon worden bekeken in de Goodwood Studio en de twee families werden opgehaald en thuisgebracht met een Ghost.

Net als iedere andere Rolls, is ook de SRH B-Roll, zoals het model heet, gemaakt met liefde voor het handwerk. Het model bestaat uit een two-tone kleur in combinatie met een rood interieur. Er zit zelfs een echt “handmade by..” plakkaat op. Helaas geen dikke V12 onder de kap, maar een 24 volt batterij. Het autootje heeft een topsnelheid van 16 km/u. De top kan echter gelimiteerd worden tot 6,4 km/u voor de veiligheid van het kroost. Rolls-Royce zegt 400 uur bezig te zijn geweest met het project. Diverse onderdelen zijn afkomstig van een 3D-printer, waaronder de Spirit of Ecstasy. Een video over het autootje check je op Autojunk.