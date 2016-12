Rosberg: ‘Misschien schrijf ik wel een boek over Hamilton’

Rosberg heeft dan wel afscheid genomen van de sport, maar de vete tussen de twee frenemies blijft doorsudderen.

Toen Hamilton na het tweede afscheid van Michael Schumacher uit de F1 in 2013 teamgenoot werd van Rosberg deden de twee het voorkomen alsof het een grote droom was die uitkwam voor beiden. Als protegé’s van McLaren respectievelijk Mercedes waren de twee immers als kinderen al teamgenoten geweest voor het Mercedes Benz McLaren-kartteam (MBM) van Dino Chiesa. Achter de schermen brandde echter al snel een bittere strijd los, die zich nog eens intensiveerde toen Mercedes vanaf 2014 de beste auto’s van het veld bouwde.

Dat het leidde tot een paar letterlijke aanvaringen op de baan dat hebben we kunnen zien. Voor ons Nederlanders was dit soms een fijne aanblik, zeker als je er ook nog eens de muziek van de Titanic onder zette. Voor de hoofdpersonen moet het minder prettig zijn geweest.

Behalve de aanvaring in Spanje staan ook nog wat andere incidenten scherp op het netvlies. Hamilton die Rosberg afsnijdt in Bahrein, Rosberg die zich ‘verremde’ in Monaco, de touché in Oostenrijk, de Hamilton-trein in Abu Dhabi en natuurlijk de botsing in Spa.

Wat echter minder zichtbaar voor ons was is hoe het er achter de schermen aan toe is gegaan. Het is bekend dat Hamilton pleegt te zeggen dat hij geen mind games speelt en liever zijn daden op de baan laat spreken. Op zichzelf is dat echter al een mind game van de Brit. In zijn debuutseizoen heeft LH44 wat dat betreft kunnen leren van de beste. Of Rosberg ook pleegt spelletjes te spelen achter de schermen, daar hebben we eigenlijk weinig informatie over. De meesten trokken uit pet-gooi-gate echter de conclusie dat de tweestrijd hem wat teveel werd.

Maar goed, je zou zeggen wie het laatst lacht, lacht het best. Rosberg pakte dit jaar de titel en deed een kleine ‘sliep uit’ jegens LH44 door die laatste geen kans op revanche te gunnen. In principe het moment voor ROS om alle frustraties los te laten en door te gaan met de het leven zou je zeggen. Toch kan de man die nooit Duits sportman van het jaar zal worden het volgens Focus niet laten om nog wat te zeggen over HAM.

Rosberg claimt namelijk dat hij tijdens een persconferentie bij de Grand Prix van Abu Dhabi bijna zijn geduld verloor toen Lewis het erover had dat hij wellicht nog eens een boek zou schrijven over de strijd tussen de twee. Lewis zei dat in antwoord op een vraag van een journalist die vroeg wat LH44 vond van de reshuffle die Mercedes voorafgaand aan afgelopen seizoen doorvoerde in de beide ‘afzonderlijke teams’ die de rijders hadden binnen het team. Een aantal engineers van Hamilton werden naar het team van Rosberg overgeheveld en vice versa. Volgens Toto Wolff was dit een normale move om de teamspirit binnen het team op pijl te houden en het idee van twee verschillende kampen te verzwakken. Lewis zag er echter, mede door de pech die hij kende aan het begin van het jaar, om het zachtjes te stellen niet zo zeer het nut van.

Rosberg voelt nu de noodzaak om daar nog even op terug te komen. Hij stelt namelijk dat toen Lewis het team binnenkwam juist híj degene was die een paar goede engineers moest opgeven ten bate van Hamilton. Tevens geeft hij aan dat er achter de schermen zoveel bizarre dingen gebeurd zijn dat hij daar misschien zélf maar eens een boekje over moet open doen, door een boek te schrijven.

Aan de ene kant is het natuurlijk niet zo sterk dit met ‘gelijke munt terugslaan’. Aan de andere kant lijkt ons een boek over wat er zich zowel afspeelt achter de schermen van zo’n topteam best interessant. Onze top tip aan Rosberg zou dan ook zijn: maken dat boek! HAM zit immers voorlopig vast met zijn handen aan het stuur, dus hoewel Rosberg de tweede met het idee was kan zijn boek als eerste in de schappen liggen. Op de baan gaan we ze dan wel niet meer tegen elkaar zien vechten, maar zo kan deze strijd tenminste nog even verder gaan bij de lokale Bruna.