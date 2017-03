Ross Brawn: ‘kappen met haaienvinnen en t-wings’

De kersverse sportieve directeur van de Formule 1 ziet deze aërodynamische hulpmiddelen het liefst verdwijnen.

En hij is niet de enige, want ook hier ter redactie en in de comments zijn de haaienvinnen en de vreemde smalle T-wings maar matig populair. In een interview op de website van zijn werkgever noemt Brawn de aërodynamische hulpmiddelen ‘consequences of new regulations, and not intended. So unintended consequences, over time, we need to iron out. And get the things looking a bit more pure.’ Ergo: het ziet er niet uit, het is nooit de bedoeling geweest en we moeten er weer vanaf.

De voormalig technisch directeur van Ferrari is bijzonder enthousiast over de extra snelheid die de auto’s van 2017 brengen en daarom vindt hij des te spijtiger dat de agressievere looks enigszins worden verpest door vinnen en spoilers. Volgens Brawn zijn ze echter het logische gevolg van nieuwe regels, al is die T-wing natuurlijk ontstaan omdat de FIA haar werk niet goed heeft gedaan en een gaatje heeft laten vallen in de reglementen.

Kijk dus niet raar op als de haaienvin in 2018 weer stilletjes van het toneel verdwijnt. Of de T-wing het überhaupt een heel seizoen gaat uithouden is nog maar de vraag, wellicht wordt deze al op een eerder moment in de ban gedaan. Al met al geen vooruitzicht dat ons somber stemt.