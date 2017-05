Rotterdams autobedrijf blijkt dekmantel voor harddrugs

Wassen & snuiven, meneer?

Een autowasserette/kapsalon/autopoetsbedrijf/garage/etc gebruiken als dekmantel voor je drugsimperium. In Breaking Bad gebeurde het, maar ook gewoon in Rotterdam. Een autopoetsbedrijf aan de Aelbrechtskade in Rotterdam viel hard door de mand na een grootschalig onderzoek van de politie.

Na een periode van onderzoeken viel de Rotterdamse politie op 9 mei het bedrijf binnen. Daar werden onder andere verdovende middelen en versnijdingsmiddelen aangetroffen. Het autopoetsbedrijf was ’s nachts actief in het produceren van harddrugs. Zeven verdachten konden direct worden aangehouden. De politie nam zeven auto’s in beslag en ook de gereedschappen om de drugs te produceren.

Eerder op de avond werden twee auto’s op de A16 en de A58 aan de kant gezet. De inzittenden hadden die avond een bezoekje gebracht aan het autopoetsbedrijf. Twee verdachten konden worden aangehouden. In de auto’s werden enkele grammen hard- en softdrugs aangetroffen, waaronder drie kilo heroïne in één van de voertuigen.

De verdachten hadden na vertrek bij het autobedrijf een pand bezocht aan de Jan van Vuchtstraat. Toen de politie hier ging kijken troffen ze een handelsvoorraad cocaïne aan. Drie Rotterdammers konden worden ingerekend op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel.

Het ging hier om een grootschalige operatie van de politie, want aan de Vinckenbrinckstraat werd tegelijkertijd een woning doorzocht. Eén verdachte werd aangehouden. In het huis werden drugs en een versnijdingsruimte aangetroffen. Daarnaas waren er gereedschappen aanwezig om harddrugs te produceren.

De politie gaat nu in samenwerking met het OM en de Gemeente Rotterdam een rapport opstellen. Naar aanleiding van dit rapport hoopt de politie op grond van de Opiumwet het autobedrijf definitief te kunnen sluiten.

Met dank aan hdozguzel voor de tip! Foto: een M6 in de sop, ter illustratie. Via @bobroog77 op Autojunk