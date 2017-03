Samenstellen: de nieuwe 911 GT3 volgens jou

Porsche heeft de opgefriste GT3 opgenomen in de configurator. De meest besproken optie is echter niet aan te vinken.

De 911 GT3 komt standaard met een PDK-bak. Wie een handgeschakelde zesversnellingsbak wil zal dit als optie moeten aanvinken. Deze optie is echter op dit moment nog niet leverbaar via de configuratie. Voor de manuele transmissie zal men iets meer euro’s moeten neertellen. De nieuwe 911 GT3 is leverbaar vanaf 228.300 euro (PDK). Vink je de nodige extra’s aan dan kan dit bedrag nog flink oplopen.

Voor deze configuratie heb ik mijn droom GT3 samengesteld. In de lezersvraag van enkele weken geleden gaf ik al aan dat deze facelift één van mijn toppers was van Genève 2017. Het is dan ook geen straf om aan de slag te gaan met de configurator. Handbak of niet: ik zou sowieso voor de PDK gaan. Als lakkleur Karmijn Rood (3.770 euro!) en in het interieur een combinatie van leder en alcantara. Als het gaat om het zitcomfort kies ik voor sportieve kuipstoelen met rode stiksels. De modelaanduiding ‘GT3’ laat ik weg omdat de auto geen uitleg nodig heeft.

Om de GT3 nog beter van een reguliere Carrera te onderscheiden kies ik voor zespuntsgordels, een rolkooi, het Clubsport pakket en keramische remmen. Daarnaast nog wat minder spannende opties, wat het totaalbedrag van mijn ideale GT3 brengt op 258.744 euro. Zelf aan de slag gaan doe je hier.