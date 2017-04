Schaar je onder de modebewuste Alfisti via Marktplaats

Een echte autoliefhebber moet immers minimaal één keer een Alfa gehad hebben in zijn leven.

Je kan natuurlijk voor een 159 gaan, maar dat is zo’n standaardoptie. Ongeveer één op de twee reaguurders op deze site heeft al zo’n ding. Beter wijk je uit naar een klassieke Alfa. Dan heb je tenminste ook de échte echte ervaring: elke avond met een bus roestspray in de weer. Zo zorg je er immers voor dat je geliefde wagen er morgen ook nog staat, in plaats van dat er alleen een set plastic bumpers op de oprit ligt. Kijk, zo heurt dat.

Helaas hebben ook oude Alfa’s flink geprofiteerd van de waardestijging die interessante oude auto’s uit vervlogen dagen de laatste jaren hebben meegemaakt. Kocht je een aantal jaar geleden nog zo’n kekke 1300 GT Junior voor minder dan tien ruggen, vandaag de dag betaal je voor een redelijk exemplaar al snel het dubbele. Maar wat nou als je wel een klassieke Alfa wilt, maar iets minder geld uit wil geven?

Je zou voor de Giulia kunnen opteren. De klassieke Giulia welteverstaan. Maar daar heb je meteen het probleem. Als je naar de lokale Cars & Coffee rolt met de auto van je vrouw omdat de Alfa weer eens niet start, maak je tegenwoordig vrijwel geen indruk meer als je zegt dat je een Giulia hebt. Ze zullen automatisch denken dat het om zo’n nieuwe leaseslet op diesel gaat. Tuurlijk, het is beter dan een Passat of Insignia, maar je scoort er desalniettemin hooguit een paar benzinehoofd-puntjes mee.

Dus blijft er maar één optie over: de Alfasud. Op het eerste gezicht is dit misschien geen aantrekkelijke optie. De Alfasud is immers voorwielaangedreven en was destijds de instapper van het merk. Daarbij zijn er maar liefst 893.719 exemplaren van gemaakt. Een ordinair massaproduct dus, zeker voor Alfa begrippen.

Maar wacht! Het ontwerp van de ‘Sud heeft wel degelijk pedigree. De compacte Alfa werd namelijk getekend door Giorgetto Giugiaro van Italdesign. Daarbij roesten ze minimaal net zo hard als de beste Alfa’s. Naar verluidt had mijn opa er ooit een. Nadien heeft hij ondanks zijn liefde voor het merk nooit meer een Alfa gekocht. Enfin, het ding heeft dus karakter.

Dat geldt al helemaal voor deze Alfasud op Marktplaats. Het is namelijk een heuse Alfasud Edizione Valentino. Een Special Edition dus, waar we al eens over schreven in een lijstje met acht heerlijk foute actiemodellen uit de ’80s. Modemerk Valentino bemoeide zich met de samenstelling van deze Alfa, dus je bent verzekerd van een stijlvolle Italiaanse sfeer en een perfect afgebladderde sticker op de flank. Slecht 872 Alfasud’s hadden deze uitmonstering.

Het feit dat deze Alfasud nog niet verworden is tot een paar bumpers komt doordat het één van de vijf auto’s betrof van de vorige eigenaar. Een persoon die dus goed voor de kleine Alfa gezorgd heeft. Dit verklaart ook de lage kilometerstand van 60.000 kilometer. Wat zoiets dan moet kosten? Nou, 6.850 Euro als het aan de verkoper ligt.