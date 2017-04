SCHEUR! Honda gaat officieel in zee met Sauber

Maar wat betekent dat voor McLaren?

De geruchten dat Honda de handen ineen zou sluiten met Sauber hingen al een tijdje in de lucht. Afgelopen week berichtten we je er nog over. In een van de persconferenties voorafgaand aan de GP van Rusland die later vandaag verreden wordt, gaf een Honda-bons desgevraagd aan dat er nog niks concreet was. De Japanners waren nog ‘met meerdere teams in gesprek’, zoals dat dan heet.

Inmiddels is er kennelijk wat veranderd, want het Zwitserse F1-team maakt vandaag op haar eigen site officieel bekend dat de deal in kannen en kruiken is. Moneysha Kaltenborn is in haar nopjes met de nieuwe partner:

“It is a great honor for the Sauber F1 Team to be able to work together with Honda in the coming seasons. Our realignment is not just visible through the new ownership but also now with our new technological partnership with Honda. We have set another milestone with this new engine era, which we await with huge excitement and of course we are looking for new opportunities. We very much look forward to our partnership with Honda, which sets the course for a successful future – from a strategic as well as from a technological perspective. We thank Honda for making this great partnership happen.”

Dat Honda motoren gaat leveren aan een tweede team is in principe niet raar. Binnen de F1 bestaat er een ongeschreven afspraak dat alle motoren-bouwers in principe bereid ‘moeten’ zijn meerdere teams motoren te leveren. Op enig moment was er zelfs sprake van dat Honda Red Bull van motoren zou gaan voorzien, maar McLaren stak daar toen een stokje voor.

Nu we het toch hebben over McLaren: het wordt nu extra interessant om te kijken wat het Britse team gaat doen. Gisteren wist Eddie Jordan weer eens de nodige aandacht op zich te vestigen door bij Channel 4 te claimen dat McLaren al een deal heeft getekend om volgend jaar terug te keren naar Mercedes-power. McLaren ontkende uiteraard meteen, doch het feit dat de bevestiging dat Honda met Sauber in zee gaat exact één dag later komt, zou je als een teken aan de wand kunnen zien.

De vraag is echter óf McLaren wel in een positie verkeerd om Honda bij het grofvuil neer te zetten. Ja, de onbetrouwbare krachtbron achterin de staart van de MCL32 is momenteel de achilleshiel van het team. Daar staat tegenover dat er vrijwel geen grote sponsornamen meer op de oranje bolide te vinden zijn. De financiële steun van Honda lijkt daarmee essentieel te zijn voor de mannen van Zak Brown.

Tevens mogen de Britten misschien wel hun handen dicht knijpen dat juist Sauber voorzien wordt van Honda-power. Dit Zwitserse team heeft weliswaar goede technische faciliteiten, maar is dankzij een chronisch gebrek aan geld al enige jaren een van de kneusjes op de grid. Het team uit Woking moet dus geacht worden de Zwitsers met gelijke power te verslaan. Daarmee kan het Honda laten zien dat het gebrek aan prestaties op de baan niet aan hen ligt.

De Zwitsers zullen op hun beurt waarschijnlijk juist hopen dat McLaren haar geduld verliest. Zij kunnen dan het speerpunt van Honda worden en mogelijk in de toekomst de vruchten plukken van het ontwikkelingswerk dat McLaren in de tussentijd verricht heeft. In de BMW-dagen is gebleken dat het team mét fabriekssteun in staat is te winnen. Kortom, er is weer voldoende om naar uit te kijken op dit vlak.

Bedankt Sweder voor de tip!