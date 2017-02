Schultz: “truckers die bij storm gaan rijden zijn aso’s”

Pittige uitspraken van de minister van Infrastructuur en Milieu.

Melanie Schultz heeft vandaag tegenover RTL Nieuws een paar verbale patsen verkocht aan vrachtwagenchauffeurs die ondanks weeralarmen in verband met zware storm en dergelijke. Schultz doet de uitspraken naar aanleiding van in totaal 15 gekantelde vrachtwagens die gisteren her en der voor chaos op de weg zorgden. Toch denkt de minister (nog) niet aan het invoeren van een rijverbod voor vrachtwagens bij heftige weersomstandigheden.

Zo zou het lastig te controleren zijn of een vrachtwagen vol of leeg is. Ook houden veel bedrijven zich al aan de omroep om trucks niet op pad te sturen bij storm. Chauffeurs kunnen trouwens worden vervolgd wegens onverantwoord rijgedrag als hun vrachtwagen ondanks waarschuwingen kantelt, al is het dan -zoals de minister terecht opmerkt- een tikkie aan de late kant.

We kunnen ons iets voorstellen bij de harde woorden van Schultz, aan de andere kant is het lastig voor te stellen dat truckers voor de lol met een (bijna) lege vrachtwagen de hort op gaan als het stormt. Ingewikkelde materie dus, we zijn benieuwd hoe jullie erover denken!

Foto via VID