Scoop! De politie test met deze nieuwe auto’s

Onze Hermandad is druk bezig met de nodige tests, om te beslissen in welke auto's ze binnenkort legaal het land door gaan scheuren.

De tijd dat de politie louter in Volkswagen’s reed, die is inmiddels voorbij. Hoog tijd dus om een nieuwe vloot op de bouwen voor onze vrienden in blauw. Importeurs en fabrikanten doen er altijd alles aan om zo’n deal in de wacht te slepen. Een steekpenning hier, een korting op een auto voor een ambtenaar daar, je kent het wel. Oh wacht, dat was het oude systeem, nu gaat alles uiteraard anders.

Als een van de maatregelen om bij de nieuwe aanbestedingsprocedure niet tegen de problemen van de vorige aan te lopen, heeft de politie de totale aanbesteding van in totaal 11.000 auto’s opgedeeld in meerdere kleine aanbestedingen. De sterke arm heeft niet te klagen over aandacht, want verschillende fabrikanten hebben interesse in de deal.

Merken als Mercedes, Opel, Peugeot, BMW en MINI zouden er wel oren naar hebben om de Sound of da Police te laten galmen op het dak van hun auto’s. MINI zou daarbij een sterke troef in handen kunnen hebben omdat de Countryman in Nederland gefabriceerd wordt. Bij VDL hopen ze ongetwijfeld dat dit stiekem meetelt in de uiteindelijke beslissing, hoewel dat volgens de regels waarschijnlijk niet zo mag zijn.

Inmiddels kunnen de geïnteresseerde merken zich niet meer verstoppen, want van een man in een gele oliejas kregen we zojuist deze foto’s opgestuurd. We zien op de kiekjes verschillende auto’s in de gevreesde wit-blauw-rode livery. Onder de aanwezigen helaas geen Giulia, maar wel een Peugeot 5008, Skoda Octavia, Citroën Grand C4 Picasso, Volkswagen Passat en een MINI Countryman. Ook twee busjes maken hun opwachting, te weten een Peugeot Expert en een Mercedes Viano.

Tussen de auto’s met strepen in, zien we ook nog een ongemarkeerde Opel Zafira en Mitsubishi Outlander staan. Deze streeploze bolides zijn voorzien van dezelfde stickers in de ruit die de andere ook hebben. Mogelijk dingen ze dus mee naar een plaats in vloot. Snelheid blijkt afgaande op deze selectie geen prioriteit te zijn van de dienstkloppers, maar dat wisten we al. Blijft de belangrijke vraag over: door welke van deze auto’s wil jij aan de kant van de weg gezet worden om een dikke boete te ontvangen?