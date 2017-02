Scoor de Ferrari F50 van een voormalig bokskampioen

De handgeschakelde zesbak in de F50 zorgt dat je genoeg klappen incasseert.

Hij stond bekend om zijn agressieve aanpak en dit karakter maakte hem driemaal wereldkampioen boksen. Tegenwoordig duikt Mike Tyson af en toe in een tv-serie of film op en zien we nog maar weinig terug van zijn meedogenloosheid.

Tyson zat er dankzij zijn succesvolle profcarrière warmpjes bij en door de jaren heen bezat de geboren New Yorker fraai autospul. Op Autoblog kwam al eerder zijn Bentley Continental T voorbij. De Amerikaan was daarnaast ook ooit in het bezit van een Ferrari F50. Een supercar die overigens prima bij de persoon Tyson past: ongetemd, wild en onvoorspelbaar.

Van de F50 zijn 349 exemplaren gebouwd. Tyson had nummer 73 in zijn bezit. Van de 349 F50’s werden in totaal 50 exemplaren verscheept naar de Verenigde Staten. De boksgigant heeft zijn F50 enkele jaren in het bezit gehad. Naast Tyson hebben 3 andere eigenaren genoten van het rode monster. Ondanks de uitwisselingen staat er slechts 5.694 mijl op de teller.

De F50 beschikt over een Ferrari Classiche-certificaat en is op één ding na helemaal standaard. Het oorspronkelijke uitlaatsysteem is namelijk vervangen voor trompetten van Tubi. Op zaterdag 11 maart zal het icoon worden geveild met een potentiële nieuwe eigenaar als bestemming. RM Sotheby’s verwacht dat de F50 tussen de 2,2 en 2,4 miljoen dollar gaat opleveren.