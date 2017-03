Scoor een keurige Aston Martin Rapide S via domeinen

Of de voormalige eigenaar ook zo keurig was valt te betwijfelen gezien de locatie van de Brit.

Af en toe duiken er fijne pareltjes op bij onze vrinden van Domeinen. Zo staat op kavel 2400 momenteel een hele fijne Aston Martin Rapide S. Dit is het nieuwere model, dus de Aston ziet er nog lekker fris uit. Een kritiekpuntje van dit model is de enorme grille. In dit geval heeft de doorgaans lelijke gele plaat een functionele taak, omdat de grille zo iets minder schreeuwerig overkomt.

Deze Rapide S komt uit 2015 en dus is de kans aanwezig dat dit model is uitgevoerd met de nieuwe ZF 8-bak. Deze versnellingsbak werd in 2014 geïntroduceerd voor de 2015 modellen als vervanger van de oude automaat met zes versnellingen. De 2015 Rapide S heeft 560 pk en 630 Nm aan koppel. Hierdoor sprint de Aston Martin met twee extra deuren in slechts 4,4 tellen naar de 100 km/u met een top van 327 km/u.

Die twee deurtjes zijn eigenlijk alleen nuttig voor een rit van korte duur, of als je kleine kinderen hebt. Als volwassen persoon achterin een Rapide (rijtest) zitten en naar Zuid-Frankrijk toeren klinkt romantischer dan het is. Zeker wanneer de bestuurder een lengte heeft van 1.90 meter of langer is de Rapide achterin bijzonder krap.

Het zwarte exemplaar bij Domeinen heeft slechts 14.415 kilometer op de teller staan en oogt nog helemaal prima. Bovendien krijg je een unieke soundtrack voor de kiezen van een uitstervend soort. Eigenlijk was de Ferrari FF (nu GTC4Lusso) het enige alternatief op de Rapide. De apk van deze auto, met een catalogusprijs van bijna 300.000 euro, vervalt pas in april 2019.

Met dank aan Licht voor de tip!