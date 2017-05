Bentley maakt van de Continental GT een ordinair hok

Bentley gaat binnenkort weer meedoen aan de 24 uur van Nürburgring. Ter ere van de gelegenheid komen ze op de proppen met een gelimiteerde Continental GT.

Een eerbetoon, of een cynische manier om de oude Continental nog even in het zonnetje te zetten? Binnen afzienbare tijd komt immers de nieuwe Continental op de markt die baseert op VAG’s MSB-platform, dat in de basis achterwielaangedreven is.

De nieuwe Conti zal daarmee vermoedelijk een geheel ander karakter krijgen dan het huidige model, dat zoals bekend nog baseert op het aloude D1-platform van de Volkswagen Phaeton. Met zijn lange frontoverhang en zware neus is de Bentley daarmee niet direct ideaal om hard te gaan op een circuit.

Maar, in de GT-racerij wordt er gewerkt met equivalentie-formules om het startveld enigszins in balans te houden en zodoende kan een flink aangepaste Conti toch redelijk goed meedoen met alle 488-en, 911-jes, Huracannen, R8-en, Macca’s en Aston’s van deze wereld. In zekere zin is het zelfs wel passend dat Bentley het bakbeest inzet. Ettore Bugatti beschreef de oude Bentley’s die in het eerste deel van de twintigste eeuw Le Mans domineerden immers met enige minachting als ‘de snelste trucks ter wereld’.

Hoewel de speciale ‘Continental 24’ modellen dus geïnspireerd zijn op de Conti-racer, worden ze gebaseerd op de Continental Supersports en niet op de GT3-R. Dat betekent een W12 onder de kap met 710 pk.

Alle auto’s zijn uitgevoerd in de lakkleur Black Crystal. Klanten kunnen echter zonder meerprijs kiezen voor two-tone opties met Monaco Yellow of St James’ Red. Als je het mij vraagt ziet dat er een beetje tunertastisch uit, maar het onderscheidt je ’24’ wel meer van een gewone Supersports. Verder zijn er ook de nodige badges voorhanden die bevestigen dat het om een speciaaltje gaat.

Bentley noemt een vanafprijs voor de Continental 24 van 250.000 Euro. Dat is echter de nettoprijs, dus tel er in Nederland dankzij ons belastingklimaat nog een tonnetje of zes (of zo) bij op. De auto wordt al vanaf juli uitgeleverd aan klanten.