Scoor nu de duurste Lamborghini van Marktplaats

En het is meteen een heerlijke Aventador SuperVeloce in Verde Ithaca!

Een net ingereden SV overigens, want er staan 5900 kilometers op de teller van dit gifgroene beest. De auto werd in mei 2016 op kenteken gezet.

Ga je voor dit beest, dan ga je voor een 6.5 liter V12 met 750 pk en een G-Labeltje. 0-100? DAt doen we in 2,8 tellen, terwijl de 200 binnen bereik is in 8,6 tellen. 0-300 kost niet meer dan 24 seconden, en dan ben je nog lang niet bij de topsnelheid die ruim boven de 350 kilometer per uur ligt. Nee, we kunnen uit het diepst van ons hart zeggen dat het niet veel lekkerder zal worden dan dit. Afrojack stamp of approval inclusief.









De SV werd bovendien gebouwd in een gelimiteerde oplage, dus hij zal niet veel van zijn waarde verliezen als je ‘m een beetje netjes houdt en ‘m lang genoeg bewaart. Hoewel, de vraag is of je daadwerkelijk de €999.999 terug gaat verdienen die de in Franse gezinshokken gespecialiseerde dorpsgarage in Wijchen ervoor vraagt op Marktplaats. Nieuw kostte een Aventador SV namelijk €327.190 euro exclusief belastingen, inclusief was dat een tonnetje of vijf. We gaan er daarom voor het gemak maar vanuit dat het gaat om een gevalletje “doe een goed bod” of iets dergelijks.

Met dank aan Rachid voor de tip!