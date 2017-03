Seat Leon I (1999 – 2005) – occasion video & aankoopadvies

De eerste generatie Seat Leon is een sportieve en betaalbare occasion, maar wel één met een paar serieuze aandachtspunten.

Het begon ooit als een hatchback-alternatief voor de Seat Toledo maar werd een enorme verkoophit voor Seat: de Leon. De eerste generatie werd gebaseerd op de techniek van de vierde generatie Volkswagen Golf, maar dan met wat meer Spaanse pepers. Het sportiever georiënteerde Seat zette een auto neer die in de juiste uitvoering nog steeds fraai is, maar die met een paar simpele aanpassingen wel snel fout oogt.

De Seat Leon was er alleen als vijfdeurs hatchback. Benzinemotoren waren er van 75 tot 225 pk, diesels van 68 tot 150 pk. De FR, Topsport en Cupra zijn populair bij met name jongeren. Een aantal varianten waren leverbaar met vierwielaandrijving, geen overbodige luxe bij zoveel pk’s op een relatief kleine auto.

Aanbod op Marktplaats

Er zijn ongeveer 270 Seat Leon I’s te vinden op Marktplaats.nl. De prijzen lopen van €750 tot net geen €9000 euro. Zoek je een automaat dan moet je goed je best doen, er staan er ongeveer tien te koop op dit moment. Ongeveer 1 op de vijf auto’s is een diesel.

Pluspunten

Goede rijeigenschappen

Tijdloos ontwerp

Toffe uitvoeringen te vinden

Aandachtspunten

We hebben het hier over een auto van soms al achttien jaar oud. Het spreekt voor zich dat je dan goed op moet letten dat rubbers etc. in goede conditie verkeren, onderhoud goed is uitgevoerd, etc. Los daarvan zijn er een aantal specifiekere zaken die we hieronder uitlichten.

Aandrijflijn

De 1.8 sloopt zijn distributieriem nogal eens, deze moet elke 100.000 kilometer / vier jaar vervangen worden. Pak meteen de waterpomp en spanrollen mee!

De bobines van de benzinemotoren (met name de 1.8) gaan stuk. Als de auto op drie poten loopt moet je direct stoppen om serieuze schade aan het blok te voorkomen.

Sensoren van de luchtmassameters van de 1.8 benzine en de 1.9 TDI zijn storingsgevoelig.

Ga je voor een TDI, probeer dan een 130 pk te scoren. Deze lijken overall een stuk betrouwbaarder dan de 150 pk versies.

De handgeschakelde zesbak op de snellere uitvoeringen (180 pk en hoger) zijn gevoelig, let goed op of je geen gekke bijgeluiden hoort en of de auto’s soepel en precies schakelen.

Onderstel.

De remmen van de FR, Topsport en Cupra R op 16 inch wielen zijn niet van het allerzwaarste kaliber. De remmen van de latere modellen Cupra R zijn zwaarder uitgevoerd, maar daar heb je wel 18 inch wielen voor nodig.

Exterieur

De waterafvoer onder de voorruit raakt soms verstopt met als gevolg dat de computer teveel met water te maken krijgt. Dit kan leiden tot complete uitval, die met een beetje geluk is op te lossen met droogmaken. Als je pech hebt moet de boel vervangen worden, een kostbaar geintje.

Interieur.

Interieur. Controleer met name vroege auto’s goed op vocht in de voetenruimte voorin. Door verstopte waterafvoerkanalen in de deuren kan lekkage ontstaan namelijk.

Ook de rubbers rond de achterlichten veroorzaken soms lekkage, check de kofferbak daarom goed op vocht.

Elektrisch

De toeter vangt vocht en gaat daardoor uiteindelijk stuk. Je kan hem preventief achterstevoren monteren, zodat de hoorn geen vocht vangt.

Een kapotte remlichtschakelaar kan het elektrische circuit zodanig verstoren dat de motor slecht gaat lopen en het EPC-lampje gaat knipperen. Niet direct in paniek raken dus, de oplossing is goedkoop in dit geval: een nieuwe remlichtschakelaard kost geen vermogen.

De lampen zijn erg gevoelig en gaan vaak stuk als gevolg van storingen in het elektrische circuit, die piekspanningen veroorzaken.

Het komt tegenwoordig wat vaker voor dat de dashboardverlichting ermee ophoudt, ook als gevolg van eerder genoemde piekspanningen. Reparatie is helaas een kostbaar geintje.

Zoek de Leon of een andere auto op Marktplaats.nl.