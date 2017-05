Sebastian Vettel rijdt snelste ronde ooit in Monaco

Een goede opmaat voor de kwalificatie voor de Duitser. Maar hoe deed de rest het in VT3?

Sebastian Vettel is zojuist in de laatste vrije training voor de kwalificatie van vanmiddag loeihard door de straten van Monaco gescheurd. Sterker nog, zijn 1:12.395 is het snelste rondje ooit op de baan tot op heden. Top tip: je doet er waarschijnlijk goed aan om de Duitser aan te vinken voor de pole in ons F1-manager spel. Alhoewel, nu ik dat getypt hebt zul je natuurlijk zien dat Seb zijn Fezza dadelijk in de vangrail hangt.

Seb’s teamgenoot Raikkonen heeft de tweede plaats gepakt om er een 1-2 van te maken voor Ferrari. Hij was wel wederom drie tienden langzamer dan Seb. Maar het rode team zal blij zijn dat Mercedes er voorlopig nog niet in geslaagd is het gat te dichten. Bottas was de eerste Silberpfeil op de derde positie met een achterstand van zo’n zes tienden op Vettel. Hamilton, die eerder deze week nog maar weer eens aangaf het graag goed te willen doen in Monaco omdat hij op Senna wil lijken, stond daar twee tienden achter.

Dat betekende goed nieuws voor Max. Nadat onze held in VT2 nog afgetroefd werd door álle andere Red Bull coureurs, eindigde hij VT3 als beste van het stel op de vierde plaats. Teamgenoot Ricciardo had last van niet helemaal goed werkende remmen. Dat is niet lekker voor je vertrouwen in de nauwe straten van het prinsdom. Het team zal dus nog even aan de slag moeten voor de kwali.

Dat geldt ook voor het team van Force India, maar dan met een andere reden. Ocon ragde zijn roze auto de muur in en reed flink veel schade. Het bewijst nog maar eens dat het lastig is om als rookie deze baan onder de knie te krijgen. Voor herintreder Jenson Button is dat geen issue, maar de Brit heeft wel andere problemen. Hij krijgt namelijk een gridstraf van 15 plaatsen omdat het team wat motor-onderdelen wisselt op zijn (Alonso’s) auto. Welkom terug Jenson!