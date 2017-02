Sharing is caring! Maserati e.a. op Alfa platform

Het 'nieuwe leven' van Alfa-Romeo heeft Fiat Crysler Automobiles aardig wat knaken gekost, zo'n 2,7 miljard aldus Marchionne. Gelukkig kan FCA deze kosten verdelen over Maserati, Jeep en Dodge. Ook zij zullen gebruik maken van het Giorgio-platform van Alfa.

Ondanks dat de Giulia inmiddels rond rijdt en de Stelvio staat te trappelen in de pijplijn, zal het nog een tijd duren voordat het merk weer zwarte cijfers op de balans kan toveren. Om de investeringen in een rapper tempo terug te verdienen worden de innovaties van het Alfa-platform gebruikt voor modellen van Maserati, Jeep en Dodge. Marchionne stelt zelfs dat het Giorgio-platform terug te zien zal zijn in de gehele lijn van Maserati’s na 2018. Ja inclusief de Alfieri dus.

Marchionne is niet specifiek over implementatie van het platform bij modellen van andere merken binnen FCA. Volgens bronnen bij AutoNews zal het platform bij Dodge en Jeep ge├»mplementeerd worden in middelgrote SUV’s zoals de Durango en Journey, groter dan de Grand-Cherokkee zullen ze waarschijnlijk niet gaan.

FCA claimde in 2014 dat het 5 miljard euro zou investeren in Alfa-Romeo, met als doel een skyrocketing 400.000 auto’s van de fabrieksband te laten rollen in 2018. We weten allemaal dat de intrede van Alfa niet zo soepel ging als gehoopt en Alfa heeft deze deadline inmiddels uitgesteld tot 2020…

Laten we hopen dat FCA haar investeringen snel terugverdient dankzij het uitwisselen van het platform. Zo kunnen we zo snel mogelijk genieten van de al het lekkers dat FCA te bieden heeft, toch Wouter?