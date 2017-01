Doe eens anders, sla je geld stuk op een blauwe E46 M3

Wat een kleurtje wel niet met een auto doet.

Werp een blik op Marktplaats en je ziet vooral donker getinte E46 M3’s voorbijkomen. Best saai, want een auto als deze kan een opvallende kleur goed hebben. Phoenix Yellow is natuurlijk een bekend voorbeeld, maar wat te denken van deze M3 in Topaz Blue?

Niet te donker en niet te licht waardoor deze tint op een E46 geweldig staat. Het betreft een keurige uit 2003 afkomstige M3 en daar is de prijs ook naar. Het autobedrijf heeft een prijskaartje van 39.950 euro hangen aan de 3-serie. Daarentegen heeft dit exemplaar slechts 83.604 kilometer op de teller staan.

De auto heeft twee vorige eigenaren gekend en is oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland. Het onderhoud is altijd gedaan door de BMW-dealer. Het interieur van de handgeschakelde M3 is in tegenstelling tot het exterieur saai te noemen, al is dit een persoonlijke conclusie. Of ‘ie 40 mille waard is? Dat is aan jezelf. Het is weer eens wat anders dan dat eeuwige geel.