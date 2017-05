Sloopauto’s worden bijna 100% hergebruikt!

Autodemontagebedrijven, recyclingbedrijven en shredderbedrijven zorgen er samen voor dat afgedankte auto's bijna helemaal kunnen worden gerecycled. Da's best een prestatie!

Het gaat de goede, neen, uitstékende kant op met het hergebruik van sloopauto’s in Nederland. Afgelopen jaar werden 98,7 procent van de sloopwagens hergebruikt zo meldt ARN, waarbij het percentage betrekking heeft op het gewicht van de auto’s. Zo werd vorig jaar bijna 57 miljoen kilo aan materialen hergebruikt. Vorig jaar bedroeg het percentage trouwens nog 97%.

Van het gerecyclede materiaal wordt zo’n 90% daadwerkelijk hergebruikt. De overige 10% is bedoeld voor energieterugwinning. Belangrijker nog is dat de doelstelling van 95% recycling ruimschoots wordt overtroffen. Ook goed om te weten: de consument (wij dus) zijn gebaat bij deze prachtige cijfers want de recyclingbijdrage die je afrekent bij de aanschaf van een nieuwe auto gaat omlaag.

In 2017 bedraagt deze bijdrage nog 42,50 euro per auto, maar dat gaat in 2020 omlaag naar 35 euro.

