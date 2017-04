Smaakvol: de nieuwe Grandland X in OPC-trim

De gezinsauto kan het trainingspak goed hebben.

Van de laatste Zafira is tot op heden geen OPC gekomen en of de Grandland X wel een performance uitvoering gaat krijgen is ook maar de vraag. Dat de toekomstige crossover een OPC-uitvoering prima kan hebben bewijst deze photoshop van X-Tomi-Design.

Meegespoten bumpers, dikkere wielen, een stevigere body en een verlaging maken de Opel tot een stoer geheel. Prop er de 2.8 V6 met turbo uit de Insignia OPC in en voorzie de Duitser van vierwielaandrijving en je bent klaar om te gaan.

Mocht Opel deze stap maken dan hebben ze de stoerste crossover in het segment te pakken. De dikste uitvoeringen van de Qashqai, Tiguan en Kadjar ogen immers lang niet zo dik, al komt de R-Line Tiguan in de buurt. Voor nu moeten we het doen met een render. De verwachting is dat Opel over een niet al te lange tijd het doek zal trekken van de nieuwe Insignia OPC.