Smulplaatjes van de Interclassics in Maastricht

Een goed gevulde gallery voor liefhebbers van klassiekers, youngtimers en supercars!

Gisteren ging in de Mecc Maastricht de Interclassics van start. Het is de grootste show voor klassieke auto’s die ons land rijk is en de hallen staan dan ook werkelijk afgeladen met al het moois dat de autoindustrie heeft voorgebracht.

De groeiende interesse in youngtimers is ook goed zichtbaar op de beursvloer, aan auto’s uit de jaren ’80, ’90 en vroege jaren ’00 geen gebrek. Zelfs enkele recente auto’s staan in Maastricht te pronken, al hebben we het dan wel over exclusief materiaal als de Porsche Carrera GT, Aston Martin One-77 en Ferrari 599 GTO.

Trouwe lezer Guus ondernam de trip naar het zuiden van het land en schoot daar zijn geheugenkaartje vol. Daar mogen wij van hem ook van profiteren -dank!- dus check snel die overvolle gallery. Of zorg dat je dit weekend zelf naar Maastricht gaat natuurlijk! Later dit jaar volgt ook Brussel weer met een Interclassics, na de succesvolle editie van 2016.

Foto’s: Guus Zuiderveen