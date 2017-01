Sneeuw zorgt voor ellende op de weg

En met ellende bedoelen we uiteraard niet een groene Audi S1.

Vannacht kwam het witte spul met bakken uit de hemel en dat heeft uiteraard gevolgen voor de situatie op de weg. Met name in het oosten des lands ging het behoorlijk los, daar waren de verkeersproblemen dan ook het grootst. Bij Waalwijk (A59), Elst (A15), Deil (A2) en Hengelo (A1) schaarden vrachtwagens met files tot gevolg.

Bij de crash op de A15 scheurde de tank van de truck, waardoor ongeveer 700 liter diesl de weg op lekte. Die snelweg bleef dan ook tot 5 uur vanmorgen afgesloten. Gelukkig is de code oranje voor het gehele land intussen weer ingetrokken. Dat betekent echter niet dat je weer vrolijk op het gas kunt als je rond dit tijdstip naar je werk vertrekt.

Het KNMI blijft namelijk waarschuwen voor sneeuw die blijft liggen en de bijbehorende gladheid. Code geel blijft dan ook van kracht. Men heeft er echter vertrouwen in dat het in de loop van de ochtend gaat dooien en dat de problemen dan goeddeels achter de rug zijn. In elk geval nog even voorzichtig zijn met de cruise control.

Foto: een Audi S1 in de sneeuw