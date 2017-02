Snodaards jatten dikke BMW uit pand in Apeldoorn

Een sneu verhaal uit de regio van @casperh. De autocollectie van een overleden man wordt daar langzaam maar zeker weggebietst door schurken.

De autocollectie staat/stond in een pand in Apeldoorn met het doel om de auto’s en andere verzamelitems te verkopen. Helaas zijn er kennelijk enkele lieden die wel geïnteresseerd zijn in het gebodene, maar niet geïnteresseerd zijn in geld uitgeven. Als oplossing voor dit probleem zijn ze overgaan op proletarisch winkelen.

Het begon allemaal in november van vorig jaar. Een van de auto’s die te koop aangeboden werd, was een Mercedes SL500 uit 2004. Volgens een man in regenjas kwamen er een stel mensen kijken naar de Mercedes, maar naar goed Nederlands gebruik bleef het bij kijken, kijken en niet kopen. Luttele dagen later werd de auto echter gestolen en tot op heden is er geen spoor meer van teruggevonden.

Helaas bleef het niet bij dit verlies. Gisterennacht werd de opslag namelijk weer bezocht door dieven. Dit keer kwamen ze nog beter beslagen ten ijs. Een toegangsdeur is met grof geweld geforceerd, waarna het rapalje alle tijd heeft genomen om het hele pand door te spitten. Vervolgens hebben ze de roldeur geforceerd en wederom met grof geweld een groot schuifhek ontzet, om de weg op te kunnen rijden in de BMW uit de 7-Serie. Het betreft een E32 750 iL van eind jaren ’80.

Naast de Bimmer scoorde het dievengilde ook nog wat extra buit. Een grote verzameling zeer dure modelauto’s, een rode Ferrari afdekhoes voor een Ferrari California, veel gereedschap en enkele startboosters, een grote vacuum tent voor de opslag van een auto en diverse sets lichtmetalen velgen (o.a. voor een Mercedes CLS en ML) namen de boeven mee. Tevens werden kentekenplaten van twee Mercedes ontvreemd. Eentje met de combinatie LZ-TX-42 en eentje met PH-17-XH.

Beide auto’s stonden op moment van stelen overigens nog níet op Nederlands kenteken, maar hadden een Zwitserse toelating. Op de foto’s kan je een en ander begluren. Mocht je een (combinatie van) de items op een of andere manier tegenkomen of de auto’s ergens gezien hebben, stuur dan even een mailtje naar tips@autoblog.nl en/of verwittig de politie.