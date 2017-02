Spaanse GT met Alfa-trekjes is een absolute verademing

Eindelijk iets anders!

Door het jaar heen veilen diverse organisaties bijzondere Ferrari’s, Porsches en het andere bekende spul. Hoe heerlijk is het dan als er eens wat anders opduikt. Deze bijzondere Pegaso Tipo Z-102B uit 1954 bijvoorbeeld.

De Pegaso is een lieveling van Evert Louwman, dit specifieke model was het werk van Wilfredo Ricart. Ricart werkte bij Alfa Romeo van 1936 to 1944, alvorens hij in de jaren vijftig bij Pegaso aan de slag ging als techneut. De productie van auto’s was in de tijd na de oorlog peperduur en dus is het geen verrassing dat er niet veel exemplaren werden gebouwd van dit model. Van de Z-serie werden in totaal minder dan 90 stuks geproduceerd. Deze specifieke Z-102B behoort tot de nog zeldzamere reeks. Slechts zeven zijn er op deze planeet. De Franse carrosseriebouwer Saoutchik was verantwoordelijk voor het koetswerk van de bolide.

Onder de kap van de Z-102B huist een V8, gekoppeld aan een transaxle met vijf verzetten. Dit specifieke exemplaar had Frankrijk als bestemming. De eerste eigenaar was een Parijzenaar en nam de vierwieler in 1954 in ontvangst. In 1961 wisselde de klassieker van eigenaar en werd de auto verscheept naar de staat Alabama in de Verenigde Staten. In 1964 ging het gevaarte naar een nieuwe eigenaar in Reno, Nevada en de rode rakker werd gerestaureerd. Vervolgens werd in 1987 de Spanjaard weer van de hand gedaan. De auto belandde in de autocollectie van het Imperial Palace in Las Vegas.

In 2002 wisselde de GT voor de laatste keer van eigenaar, met als bestemming de Blackhawk Collection. Tussen 2006 en 2008 werd een tweede restauratie uitgevoerd en het publiek kon de Z-102B aanschouwen tijdens Pebble Beach in 2009. Dit jaar mag een nieuwe eigenaar zich ontfermen over de Spaanse bolide. In maart zal de rode Europeaan worden geveild in Amelia Island. Ondanks het feit dat het hier niet om een Porsche of Ferrari gaat, verwachten de veilingmeesters een opbrengst tussen de 600.000 en de 800.000 dollar.