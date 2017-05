Special: Eagle E-Type

Balanceren op de grens tussen heiligschennis en pure kunst.

De impact van de Jaguar E-Type laat zich lastig uit leggen. Je zou kunnen zeggen dat de Jaguar F-Type (rijtest) de spirituele opvolger is. Als je ze naast elkaar zet is dat nog niet eens zo’n rare gedachte. Maar waar de F-Type een mooie, nette en prima aanbieding is, stond de wereld versteld van de E-Type. Terecht. Het was het totaalplaatje van diverse factoren. Ten eerste de prestaties. De E-Type was een van de snelste auto’s die je destijds kon krijgen. Een Porsche 365B was geen partij.

Dan de prijs: de E-Type was namelijk niet eens zo duur. Natuurlijk moesten de meeste mensen hun hypotheek ervoor ophogen. Maar de E-Type was bijvoorbeeld goedkoper dan een langzamere Aston Martin DB4. Uiteraard mogen we de looks van de E-Type vergeten. Bij de onthulling van de E-Type in Geven 1961 noemde Enzo Ferrari himself de nieuwe Jaguar de mooiste auto ter wereld. Een veel grotere eer is onmogelijk van de stoïcijnse autobouwer.

1961: Series I

Volgens kenners is de Series I de mooiste. De Jaguar E-Type had een 3.8 liter zes-in-lijn motor uit de XK150S. De auto is in het begin te verkrijgen in twee varianten: tweezits Fixed Head Coupe (FHC) en een tweezits Roadster. Speciaal voor de pers prepareerde Jaguar de E-Types zodat de prestaties indrukwekkend waren. 0-100 in zo’n 7 seconden en een topsnelheid van 241 km/u was in 1961 bloedjesnel. In 1964 wordt de 3.8 vervangen door een 4.2 liter motor met voldoende vermogen, alhoewel het steevast minder was dan in de folder vermeld stond. In 1966 komt er een derde carrosserievariant bij: een vierzits FHC.

1968: Series II

Voor de kenners, ja we slaan de Series 1.5 over. Dat was een late Series 1 die in 1968 gebouwd werd met wijzigingen voor de VS. Dat waren eind jaren ’60 niet de fijnste modificaties. Denk aan minder en kleinere carburateurs, lelijkere bumpers en wielen. De Series II zelf volgde helaas ook wat wijzigingen hiervan.

1971: Series III

Gaandeweg kreeg de E-Type meer en meer frutsels. De Series III was daar het hoogtepunt van. De E-Type werd zwaarder en lelijker. Onder de kap veranderde er ook het een en ander, de zescilinders werden overboord gegooid ten faveure van een heuse V12. Hiermee veranderde het karakter van de E-Type van sportwagen naar ober-luxe Grand Tourer. Dat bleek ook uit de keuze voor Jaguar om de FHC te te schrappen uit het aanbod.

De nalatenschap van de E-Type was enorm. Iedereen wilde er eentje hebben. Een Porsche is voor Yuppen, een Ferrari voor Playboys en een Lamborghini is voor nachtapothekers. De E-Type was voor de kenner, de gentleman en de amateur-coureur. Kortom, de ideale auto om te zien en om gezien in te worden. E-Types zijn voor nice-guys.

Een van die nice-guys is Henry Pearman, petrolhead in hart en nieren. Al vanaf kinds sinds aan is hij lyrisch over de E-Type. Uiteraard vanwege het uiterlijk. In de jaren ’60 zijn er veel fantastische auto’s gemaakt, maar de E-Type kent eigenlijk geen gelijke. In In 1982, zeven jaar nadat de laatste E-Type van de band rolde, richt Henry ‘Eagle E-Type’ op. Het in Sussex gevestigde bedrijf houdt zich bezig met, hoe kan het ook anders, E-Types. Henry houdt zich bezig met het restaurareren, upgraden, verkopen en onderhouden van E-Types.

Eind jaren komt daar nog een onderdeel bij: klassieke rally’s. Henry schrijft zich in 1988 in voor de Pirelli Cup met een halsoverkop (licht) geprepareerde E-Type en wordt vijfde overall. Het jaar erna neemt Pearman meer tijd voor het ombouwen van de E-Type. Dat betaalt zich goed uit, want Pearman wint de prestigieuze rally in 1989 en verslaat daarmee onder andere oudgedienden als Roger Clark, Stirling Moss en Over Andersson.

Het enthousiasme blijft niet onopgemerkt. Paul Brace en Matthew Dewhurst solliciteren en worden direct aangenomen. Mede dankzij deze twee technische heren is Eagle wat het nu is. Een andere naam die absoluut niet mag ontbreken is die van John McLaren. Ondanks zijn snelle achternaam is hij niet actief in de autobranche. McLaren is diplomaat, schrijver, bestuurder en autoliefhebber. Hij heeft een wat onorthodoxe verzoek. Want John wilt niet zomaar een E-Type, maar een nieuwe. Zelfs de allerbeste, mooiste en strakste E-Type’s zijn natuurlijk oude auto’s.

Het team van Pearman, Brace en Dewhurst begrijpen dit volkomen. Ze zijn waanzinnig gek op de E-Type, maar juist door dat fanatisme zien ze ook in dat de auto zo zijn onvolkomenheden kent. John McLaren ziet graag een compleet opnieuw opgebouwde E-Type. Aangepast waar mogelijk maar met de originele lijnen en het oorspronkelijke karakter intact. De heren gaan de slag en bouwen hun eerste Eagle E-Type.

John McLaren ziet wel wat in dit project en sluit zich aan als adviseur. De Er worden meer exemplaren gebouwd van de Eagle E-Type en zelfs de pers is benieuwd naar deze nieuwe E-Types. Quentin Wilson en Jeremy Clarkson zijn helemaal om. Dit is hoe de E-Type altijd al had moeten zijn. Qua looks is alles bij het oude gebleven, maar de upgrades zijn in technisch opzicht uit de kunst. Eagle E-Types hebben zowaar een wegligging waardoor de betere prestaties veiliger benut kunnen worden.

Zo zal het een tijdje doorgaan totdat Pearman iets van pan is wat alleen een gek of een genie bedenkt. Ze zijn gaan tornen aan het uiterlijk van de Jaguar E-Type. Dat is een bijzondere risicovolle move, want als Enzo Ferrari niet vindt dat hij mooiere auto’s kan bouwen, waarom zou een blije Brit het dan wel kunnen?

2011: Eagle Speedster

Al in 2009 was Pearman bezig met het idee van een Speedstervariant op basis van de E-Type. Het resultaat mag er zeker zijn. Sterker nog, zelden was een auto zo mooi. Vanuit elke denkbare hoek is de Eagle Speedster drop-dead gorgeous. De auto heeft een 4.7 liter zescilinder met dik 300 pk. Omdat het gewicht lekker laag is (iets meer dan 1.000 kg) komt de Speedster uitstekend uit de voeten. Maar deze auto koop je niet om zijn prestaties. Het is de ultieme blend van geluid, vormen en technische perfectie.

2013: Eagle Low Drag GT

Waar de Speedster een fantasie-creatie was, zijn er van de originele E-Types wel degelijk Low Drag GT’s gebouwd. Speciaal voor de racerij ontwierp Malcolm Sayer een E-Type met een 2 inch lager dak. De bedoeling was om zo een snellere auto te creëren. Dat het resulaat bloedmooi was, is een fijne bijkomstigheid.

2016: Eagle Spyder GT

De Spyder GT is eigenijk een combinatie van de Speedster en Low Drag GT. Ook hier een 4.7 liter motor gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Ook hier een bloedmooi koetswerk. Ook hier zal de prijs exorbitant zijn. De exacte getallen zijn niet bekend, maar er gaan geruchten dat zelfs 8 ton, een knappe dochter, 10 kamelen plus een linkernier niet voldoende zullen zijn.

Maar Britse fabrikanten zijn toch gewoon hopeloos en gaan uiteindelijk failliet? Vaak wel. Maar Eagle wordt net even wat zakelijker gerund dan veel andere bedrijven. Naast complete E-types kun je ook je originele E-Type brengen voor onderhoud of upgrades. Ook een eenvoudige restauratie behoort tot de mogelijkheden. Het bouwen van de speciale E-types is een klein gedeelte van de activiteiten. Wel een heel belangrijke, want het geeft ontegenzeggelijk de identiteit die veel tuners en restauratieboeren missen.

Een ander groot verdienmodel is de autohandel zelf. Pearman is natuurlijk altijd bezig om de mooiste exemplaren uit te zoeken voor restauratie, wederopbouw of verkoop. Henry gebruikt daarbij altijd dezelfde methode. Bekijk de auto alsof het je eigen auto gaat worden. Dit ‘auto uitzoeken’ is wel weggelegd voor Henry en hij besluit er zijn beroep van te maken. Hij richt het bedrijf ‘Historic Classics’ op. Het doel van dit bedrijf is de mooiste sport- en racewagens opsporen en deze goed door te verkopen. Tegenwoordig is het bedrijf omgedoopt tot The ‘Stradale’ Collection, maar de werkzaamheden zijn nog altijd hetzelfde: jij zoekt een uitstekend exemplaar van een bepaalde auto? Pearman gaat het voor je regelen.

Deze werkwijze zorgt ervoor dat Eagle nog altijd onder ons is. Er zijn nu zo’n 40 Eagle E-Types gebouwd. Elk jaar worden er maar een paar gebouwd tegen bijzondere stevige prijzen. Een Eagle Speedster is al gauw een half miljoen in ponden terwijl een low-drag GT drie-en-een-halve ton méér moet kosten. Ondanks die prijzen is er een wachttijd van zo’n zes (!) jaar voor een complete Eagle E-Type. Ondanks die krankzinnige bedragen en die bizarre levertijd is de auto het waard.