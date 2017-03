Special: MG ZT 260

Soms is het verhaal en de drama dermate goed dat de auto zelf ook legendarisch wordt.

De beste voorwielaandrijver ooit bouwen. Dat was het doel. Dat is om een heleboel redenen opmerkelijk. Ten eerste is het nogal subjectief, hoe meet je het? Ten tweede waren merken als Alfa Romeo, Peugeot, Honda en Ford uitstekend in staat om puike voortrekkers te bouwen. Maar het was met name saillant vanwege de opdrachtgever: BMW. We hebben het over de jaren ’90, dus Beiers zijn uitgerust met achterwielaandrijving. Standaardaandrijving noemt BMW het. Maar bij het eerste echte product voor hun nieuwe merk, moest het roer om.

Roerige tijden in de Britse auto-industrie. Het fenomeen klinkt maar al te bekend in de oren. Dat is erg spijtig, want voor de Tweede Wereldoorlog was de Britse auto-industrie toonaangevend. In de jaren daarna moest het echter vooral worstelen met stakend personeel, eigenwijze (en slechte) techniek en een belabberde bouwkwaliteit. Meer en meer Britse autobedrijven moesten in de jaren ’70 en ’80 dan ook noodgedwongen hun poorten sluiten. De concurrentie uit Europa was gewoon te heftig. De finale nekslag kwam toen de Japanners voet aan de grond kregen. Jazeker, het waren uiterst saaie gebakjes, maar ze bleven wél heel.

Gingen alle Britse merken dan ten onder? Neen, niet alle Britse merken. Eén merk bleef dapper stand houden. Ondanks alles wist Rover zijn naam redelijk onbezoedeld te houden. In de jaren ’70 maakt het furore met de eerste goede Britse motor, de Rover V8. Een motorontwerp dat eigenlijk van Buick is, maar dat terzijde. In de jaren ’80 is Rover weer redelijk slim door samen te gaan werken met Honda. Dit resulteerde in de meest betrouwbare Rovers aller tijden (zoals de 400, wat eigenlijk een Honda Domino is) en tevens de meest onbetrouwbare Honda’s aller tijden (de eerste generatie Odyssey was gewoon een Land Rover Discovery). Het gamma van Rover was begin jaren ’90 zeker niet slecht. Oké, de 100 was ernstig verouderd, maar de 200, 400 en 600 waren echt prima aanbiedingen in hun klasse. Zelfs de 800 had zijn charme. Hoogtepunt was echter de Rover 600. Een strakke sedan met een chique uiterlijk, stijlvol interieur en puike rijeigenschappen. Gewoon een uitstekende auto.

Maar het was juist de 600 die het veld moest ruimen. Per verkochte 600 moest Rover namelijk een behoorlijk bedrag betalen aan Honda, omdat er gebruik werd gemaakt van hun techniek. De opvolger van de 600 stond te pronken op de Birmingham Motorshow in 1998. De terugkomst van de échte Britse saloon. Helaas had Ford de memo niet gekregen, waardoor de 75 compleet werd ondergesneeuwd door de eveneens nieuwe Jaguar S-Type. De 75 (spreek uit: ‘Seventy-Five‘) was echter wel een maatje kleiner, meer formaatje 3-serie terwijl de S-Type een 5-serie concurrent was. Een extra domper op de feestvreugde was dat toenmalig BMW Bobo Bernd Pischetsrieder het een goed idee leek om de gehele Britse overheid eens even flink af te kraken. Als de Britten niet snel hun zaakjes op orde zouden krijgen, zou de 75 wel eens de laatste Britse auto kunnen zijn. Het blijven toch smooth talkers, die Duitsers.

Aanvankelijk kwam de 75 enkel als sedan op de markt. De klanten konden kiezen uit diverse uitvoeringen. Het begon met een 1.8 viercilinder K-series. Deze 120 pk sterke motor is een oude bekende voor iedereen die een Lotus Elise, Caterham Super 7 of MG F heeft gehad. Boven het 1.8-je waren er twee zescilinders beschikbaar: een 2.0 en 2.5 met respectievelijk 150 en 177 pk. Prestaties waren niet het speerpunt van de 75. De snelste ging in 9,5 seconden naar de 100, terwijl de topsnelheid 215 km/u bedroeg. Op zich niet verkeerd, maar een Audi A4 of Mercedes-Benz C-Klasse was niet direct onder indruk.

Dat was intentioneel, leek het wel. De Rover 75 mocht namelijk niet te goed zijn. Dan zou het immers een concurrent kunen worden voor de BMW 3-Serie. Dit bleek ook uit de dieselmotor. De Rover 75 kreeg de 2.0 diesel mét common rail injectie (in tegenstelling tot de BMW), maar mocht niet sterker zijn dan de 320d (136 pk), waardoor de Rover met betere techniek terug werd getuned naar 115 pk. In die klasse toen toereikend, maar er had meer ingezeten. Een thema dat de auto constant zou blijven achtervolgen.

Het was 2000. Nederland kon geen penalties raken tegen Italië, Jos Verstappen liet mooie dingen zien in een Arrows en Britney Spears begon de hitlijsten te domineren. Het was ook het moment dat BMW het he-le-maal gehad had met de Britse overheid, de Britse bureaucratie, de Britse werkinstelling en de Britten in het algemeen. Ze hebben het absoluut geprobeerd, maar Rover kon gewoon niet gered worden, of toch wel? BMW verkoopt Rover namelijk aan de Phoenix Group. Een groep van vier investeerders die na betaling van 10 Pond eigenaar zijn geworden van Rover. Uiteraard zitten er wat addertjes onder het gras. De veelbelovende Land Rover tak is níet bij de koopprijs inbegrepen. Die wordt verkocht aan Ford. En BMW zag nog wel potentieel in MINI, dus ook dat merk ontbreekt bij de deal. Echt jaloers hoefden we dus niet te zijn op de Phoenix Group. De 200 en 400 waren al behoorlijk op leeftijd aan het raken en de verkopen van de 75 waren niet om over naar huis te schrijven.

Maar de Phoenix Group zag in dat BMW zelf ook had aan zitten klooien met de 75. De kwaliteit van de auto was uitstekend, maar er waren geen sportieve varianten en eigenlijk nog belangrijker: geen stationwagon. Dat laatste werd snel verholpen. In 2001 kreeg de Saloon versterking van een Estate, door Rover de 75 Tourer genoemd. De 75 Tourer was al lang klaar voor productie, maar BMW zag het niet zitten om de auto in productie te nemen.

Het andere wat Phoenix nogal dwars zat, is dat ze er bewust een oude-lullen auto van hadden gemaakt. Net als de S-Type was het een auto voor mannen met corduroy-broeken, brogues, tweed-jasjes en een pijp. Allemaal prima, maar je doelgroep wordt zo wel héél erg klein. Daarom komt de Phoenix Group met een pakket maatregelen om de 75 eindelijk het cachet te geven dat de auto verdient.

In 2000 stond er al een conceptversie daarvan op de Salon van Genève, de Rover 75 Sport concept/prototype (afbeelding boven). Wat er technisch aan veranderd was, werd niet vermeld. Maar dat deed er eigenlijk ook niet toe. Het ging er in dit geval om dat de 75 eindelijk een sportiever voorkomen had gekregen. Bij BMW waren ze not amused dat Rover dit probeerde. Er gingen de nodige geruchten dat Rover zelf buiten BMW om reeds bezig was om een wat stoerdere 75 te maken toen het merk nog in Duitse handen was. Er ging zelfs een gerucht dat Rover weer van de Triumph-naam gebruik gingen maken voor extra hardcore versies.

Dit zou uiteindelijk bíjna kloppen, echter zonder de naam Triumph. In plaats van een automerk nieuw leven inblazen, werd er gekozen voor een merknaam die al nieuw leven ingeblazen was: MG (Morris Garages). Van alle auto’s in het Rover gamma werden sportieve varianten gemaakt. In het concept stadium heetten deze auto’s nog de X10 (75), X11 (75 Tourer), X20 (45) en X30 (25). Niemand minder dan Peter Stevens was verantwoordelijk voor het smakelijke uiterlijk. Daar had de beste man al behoorlijke ervaring mee: eerder tekende de aimabele Brit de McLaren F1 en Lotus Esprit S3.

Niet veel later kwamen de productie uitvoeringen: ZR (25), ZS (45) en dus de ZT (75). De laatste was nog altijd een Rover 75, maar dan wel eentje die overduidelijk naar de sportschool was geweest. De ZT en de stationwagon-broeder van de auto genaamd ZT-T stonden lager op hun hun veren. Verder hadden ze dikke bumperkits, sportstoelen, dubbele uitlaten en kon je ze bestellen in de meest extroverte kleuren.

Onderhuids wijzigde er ook een hoop. Dankzij andere veren en dempers was de wegligging drastisch verbeterd. De ZT was aanmerkelijk scherper zonder echt aan comfort in te leveren. Nice touch. De motoren werden ook aangepakt, maar ook daarbij moest je je er niet al te veel voorstellen. Er waren drie motoren, de ZT160 (1.8 turbo, 160 pk / 215 Nm), ZT190 (2.5 V6, 190 pk / 245 Nm) en zelfs een heuse diesel (ZT135, 2.0 turbodiesel, 135 pk / 300 Nm). Qua prestaties veranderde er dus wel wat, maar het was geen verschil van dag en nacht. Allemaal deden ze de 0-100 ruim onder de 10 seconden en haalden ze met gemak de 200 km/u.

Als totaalpakket waren de ZT’s een goede aanbieding voor de liefhebber. De prijzen waren best gunstig, de uitrusting prima voor elkaar en de prestaties bovengemiddeld goed. Toch, het bleef een beetje knagen bij de Phoenix Group. Dit waren modellen die je goed kon verkopen. Maar de ZT moest BMW niet alleen weerwoord kunnen bieden, maar ook een flinke bloedneus kunnen bezorgen. Speciaal voor dit project werd de X-Power de divisie op gezet. X-Power moest het M Power van MG worden. Het plan was zeer ambitieus. Zo kwamen er rally auto’s (MG ZR), BTCC racers (MG ZS), LMP2 racers en getunede Caterhams (Super 7 X-Power). Het ontbrak nog aan één ding: een super saloon.

Bij de ontwikkeling stonden de heren technici voor de keuze hoe dit aan te pakken. Een twinturbo op de V6 was een optie. ASR erop en klaar. Vierwielaandrijving was een optie, maar te complex. De transformatie die de ZT onderging was zeer bijzonder. De dwarsgeplaatste V6 werd vervangen door een lengte geplaatste V8 van Ford. Niet een oude Windsor, maar een heuse Modular V8. Dus met vier bovenliggende nokkenassen en 32 kleppen. Niet alleen de transformatie was bijzonder, maar ook het budget ervoor. MG Rover stond eigenlijk constant op het randje van faillissement. Het aankoopbedrag was weliswaar niet zo bijzonder, maar de fabriek in Longbridge draaiend houden kostte een godsvermogen. Erg efficiënt werd er daar niet gewerkt.

Het was de bedoeling om een hele serie achtcilinder ZT’s te maken. De instapper was de ZT-265, met de V8 in zijn meest eenvoudige afstelling. Een stapje hoger was de ZT-385. De ZT-385 had een 5.0 liter V8 onder de kap. Een bruusk apparaat dat eigenlijk gewoon een junior-M5 was van MG. Wie had dat gedacht. Als we kijken naar hoe die E39 nu gewaardeerd wordt, zou deze MG ook iets van dat succes moeten kunnen afsnoepen. En voor de fetisjisten: de 75 had een overdaad aan BMW knopjes.

Maar MG Rover wilde nóg meer ambitie tonen. Om X-Power goed te kunnen lanceren stond zelfs een ZT-500 X-Power op de planning. Deze kreeg een supercharger boven op de V8. De ultieme BMW M-killer. Want met 500 pk had de MG ZT-500 X-Power 100 pk méér dan de iets grotere en zwaardere E39 BMW M5. 0-100 moest in iets meer dan vier seconden achter de rug zijn, terwijl de topsnelheid boven de 300 km/u zou komen te liggen. Inderdaad, zou komen. Verder dan een paar testexemplaren kwam MG helaas niet. Naar het schijnt is het eerste prototype aan de sloophamer ontsnapt en is deze momenteel eigendom van een enthousiasteling. Hoe typerend.

Dat wil niet zeggen dat ze het niet geprobeerd hebben. Integendeel! Om aan te tonen dat het menens is besluit MG een flink opgepepte ZT-T (een stationwagon dus) te onderwerpen aan een recordpoging. In samenwerking met SoCal, X-Power en de paardenfluisteraars van Roush bouwde MG de ultieme ZT-T. Door middel van ouderwetse, eerlijke en mechanische aanpassingen perste de ZT-T er meer dan 770 atmosferische paarden uit. Het record van de snelste stationwagon werd van Brabus afgepakt. De MG wist maar liefst 360 km/u te behalen op de zoutvlaktes van Bonneville.

Omdat MG Rover echt met de laatste paar ponden op zak de auto op de markt moest brengen, werd besloten eerst de instapper te lanceren. De pers was zeer kritisch, maar de ZT260 kreeg van iedereen een dikke voldoende. Het is een typische ‘autogek’-auto. De uitwerking was namelijk briljant. De besturing was redelijk precies, de motor was zeer koppelrijk met een prettige vermogensopbouw. Het geluid was monsterlijk lekker. Maar het meest lovenswaardige feit was dat de balans perfect was. Je kon met de ZT-T kinderlijk eenvoudig schitterende drift neerleggen. Qua karakter had de auto wel wat weg van de Holden Monaro. Je beste maat op vier wielen. Serieus wanneer het moet, de lolbroek wanneer het kan. Zoals een beste vriend zoop de ZT260 als tempelier. Het verbruik stond totaal niet in relatie tot de geleverde performance, overigens. Maar als je zó makkelijk zó dwars kan, mag het verbruik exorbitant zijn.

Want de performance was oké, maar niet geweldig. 0-100 in 6,6 seconden en een top van 250 km/u waren geen waarden waar een BMW 330i M-Sport (E46) wakker van lag. Maar dames en heren, er is een gigantisch verschil tussen prestaties op papier en de beleving in de realiteit. De snelheid kan dan hetzelfde zijn, maar de sensatie is compleet anders. De MG ZT reedt namelijk magistraal. Gewoon cruisen was geen enkel probleem. De V8 had meer dan voldoende koppel onderin (410 Nm) om schakellui te rijden. Wel zo fijn, want de bak was niet perfect. Deze schakelde ietwat hakerig, niet heel precies en vereiste kracht. Voor een goede 0-100 tijd niet wat je wilt, maar als je goed met de koppeling en bak om wist te gaan, voelde je je net even wat beter over jezelf. Niet de auto heeft geschakeld, maar JIJ!

Kortom, de MG ZT260 was een keiharde flop. De auto kwam zag pas het levenslicht in 2004. Direct werd de auto overigens gefacelift. Om de auto minder op een BMW te laten lijken, kregen de Rover 75 en de MG ZT een nieuw front aangemeten met een ‘Rover’-smoelwerk. Op technisch gebied veranderde er niet zo heel erg veel. Het meest opmerkelijke was dat de ZT260 een Rover derivaat kreeg. Deze auto werd de Rover 75 V8 genoemd, een verwijzing naar die ene goede motor van weleer. Dit is een auto die absoluut in een rariteiten kabinet thuis hoort. Een comfortabele Brit met een onbehouwen motor. Alsof de Butler het doet met groupies van Metallica. Het kan wel en het mag ook. Maar het is ook heel erg ongepast.

Je kon de Rover 75 V8 herkennen aan de gigantische grille. Dat front was net een jaartje ervoor door Audi geÏntroduceerd als de zogenaamde single-frame-grille. Maar volgens de designer lag dat toch net iets anders. De grille moest zo groot zijn om ‘de koeling voor de V8 te kunnen waarborgen’. Dat de ZT deze grille niet nodig had, laten we dan maar even buiten beschouwing.

In 2005 was het over met MG Rover. De vier heren van de Phoenix verdwenen met de noorderzon en een hele hoop subsidieponden. Dat betekende ook het einde voor de MG ZT met V8. Deze versie is uiteindelijk maar heel kort in productie geweest. Met name de Rover variant is een witte raaf waar werkelijk niemand op zit te wachten. Precies om die redenen wil je er eentje. Van buiten houd je hem standaard, maar voor die Mustang V8 zijn voldoende onderdelen te vinden om er meer power te krijgen. De reguliere FWD modellen wisten het uiteindelijk langer vol te houden. Beide begonnen namelijk een redelijk succesvolle Chinese carrière, als Roewe 750 en MG 7. Echter, ze kunnen toch niet in de schaduw zijn van de MG ZT 260. Een auto uit de tijd dat men nog een compleet automerk dacht te kunnen redden met een V8 uit een Mustang. Krankzinnig.

Maar het had nog gekker gekund. Stel dat ze óók nog eens een supercar gingen bouwen. Oh, wacht: dat is precies wat ze hebben gedaan. Commerciële ramp: jazeker. Garantie voor kleur in de auto wereld: absoluut. Gelukkig hebben we de verhalen nog.