Special: Renault Mégane Renault Sport

Dit moet Beyoncé met Bootylicious bedoeld hebben. Wij in elk geval wel.

Mégane

We gaan niet te veel woorden vuil maken aan de Renault Mégane van de eerste generatie. Niet zozeer omdat het een slechte auto is (dat was namelijk niet zo), maar omdat er simpelweg niet echt sportieve varianten van waren. De Coupe kon je met een 150 pk sterke tweeliter krijgen (uit de Williams), maar deze werd later opgevolgd door een 2.0 IDE met 10 pk minder. Het was duidelijk: ondanks de geslaagde Maxi-Mégane rally-auto was de eerste Mégane niet bedoeld om de enthousiasteling aan te spreken.

Mégane II

Ook bij de tweede generatie Mégane leek het die kant op te gaan. Niet dat iemand daarbij stil stond. Iedereen, maar ook echt iedereen vergaapte zich aan het meesterwerkje van Patrick LeQuement. Dat Renault de ballen had om zo’n gewaagd ontwerp in productie te nemen was werkelijk ongehoord. Ook in 2002 waren er voldoende ‘kenners’ die verkondigden dat alle auto’s op elkaar zouden lijken. Voor die mensen werden er waarschijnlijk wat extra folders gedrukt.

Het was niet alleen het uiterlijk dat bijzonder was. Je kon de Mégane krijgen met een ‘groot’ fullmap navigatiesysteem, 17” velgen op de Dynamique uitvoering, lederen bekleding, een gigantisch panoramadak, carte Renault (in plaats van een ouderwetse sleutel) en Xenon verlichting. Tegenwoordig vinden we dat vrij normaal, maar destijds waren er weinig C-segment auto’s die je zo luxe kon aankleden. Tel daarbij op dat de Mégane uiterst redelijk geprijsd was. Goed genoeg voor de Auto van het Jaar titel, dat in 2003 nog daadwerkelijk iets voorstelt.

Ook op motorisch gebied gebeurde er het één en ander. Niet zozeer bij de benzinemotoren. Die waren onlangs al vernieuwd. Er waren een paar puike dieselmotoren bij gekomen, allemaal gebouwd volgens het common-rail principe. Als klap op de vuurpijl was de Mégane ook bijzonder veilig: de auto behaalde 5 sterren bij de onafhankelijke EuroNCAP test. Geen enkele C-segment auto kon een dergelijke score halen. Nu kun je zeggen: daar heeft Renault zijn auto’s op gebouwd. Dat kan kloppen. Echter EuroNCAP testte (en test nog steeds) de meest voorkomende ongelukken. Weetje waar je verder niet zo veel mee kan: de Mégane II werd in Japan enkel bij Nissan-dealers verkocht.

Mégane Renault Sport

Geheel tegen de verwachting in kwam er een Renault Sport uitvoering. Bij de Clio bleek dit een populaire variant. Met name in Engeland waren ze werkelijk niet aan te slepen. Een Renault Sport uitvoering is overigens niet gewoon een iets snellere Renault. Neen. Renault Sport is een aparte subdivisie die ook de racewagens voor Renault bouwt en prepareert, alsmede de sportieve topvarianten.

Aan de buitenkant kon je al meteen zien dat het menens is. De bodykit is op zijn zachtst gezegd opvallend. De enorme voorbumper zorgt voor meer lucht naar de motor en diens intercooler. Aan de zijkanten priemen er twee mistlampen. Niet alleen functioneel, maar het geeft de Renault Sport Mégane een geheel eigen gezicht. De Mégane staat een stuk lager en de 17” velgen zijn uniek voor de Renault Sport. Je kon de Mégane Renault Sport krijgen als 3-deurs hatchback en 5-deurs hatchback. De Gran Tour, Sedan en Cabriolet bleven verstoken van de Renault Sport behandeling.

De motor is een 2-liter viercilinder met turbo en intercooler. Bij 5.500 toeren leverde dit blok zijn vermogen van 225 pk. Belangrijker is misschien wel het koppel: 300 Nm bij 3.000 tpm. Maar eigenlijk was meer dan 80% van dat koppel over het hele toerengebied beschikbaar. Met name dat laatste zorgde ervoor dat de Mégane Renault Sport altijd potent aanvoelde en het ook daadwerkelijk was. De sprint naar de 100 was beslecht in 6,5 seconden en de topsnelheid bedroeg 236 km/u. Belangrijkste om te onthouden: de motor blijft er maar aan sleuren.

Mégane Renault Sport Trophy

Ondanks dat het in zijn klasse een prima aanbieding was, was de pers er in eerste instantie niet heel erg over te spreken. Het was geen slechte Hot Hatch, maar een beetje ongepolijst en de auto leek iets te veel te hinken op twee gedachten: is het nu een Hot Hatch of meer een snelle GT? Met de Trophy uitvoering maakte Renault Sport duidelijk welke kant het op moest gaan met de auto: die van hardcore Hot Hatch.

Aan de motor werd niets gedaan, deze was al uitstekend, maar de ophanging werd wezenlijk aangepast. De dempers werden stijver en de veren harder. De stuurbekrachtiging werd opnieuw gekalibreerd omver gevoel en precisie te bieden. De banden waren met 235 mm een maatje breder dan standaard. Het rubber was van Dunlop (van het type Sportmaxx). Serieus spul voor een hatchback. Ook de diameter van de velgen groeide: nu kreeg je antraciete 18” lichtmetalen velgen. Maar de lijst met aanpassingen ging verder. De remmen waren nu heuse Brembo items en het ESP was uitschakelbaar. De prestaties op papier waren gelijk aan de reguliere Mégane Renault Sport. Het verschil qua rijden was enorm. Dit was een auto voor de fijnproever. Van de Trophy zijn slechts 500 exemplaren gemaakt.

Mégane Renault Sport Phase II

In 2006 krijgen alle Mégane’s een facelift. Het is geen ingrijpende facelift, maar een lichte update. De koplampen wijzigen iets, evenals de achterlichten. Ook de Mégane Renault Sport deelt mee in de feestvreugde. De Trophy werd dermate goed ontvangen dat er besloten word de hardware van dit model als ‘Cup’ pakket te leveren op de gewone Mégane. Voor de huisvader die een snelle Mégane wilt met een beetje luxe gaat voor de normale variant en de aspirant coureur kiest het Cup pakket.

Mégane Renault Sport F1 Team

Renault is een populair merk aan het begin van het nieuwe millennium. Niet alleen de straatauto’s vinden gretig aftrek, ook in de Formule 1 doet het merk het uitstekend. Met de toen nog relatief jonge Fernando Alonso worden er in 2005 en 2006 twee wereldtitels binnengesleept. Om dit feestje een beetje luister bij te zetten werd de Mégane Renault Sport F1 Team geïntroduceerd. Het is in de basis een driedeurs hatchback RS met cup chassis. De kleur is minder uniek dan je zou denken. Hij komt namelijk oorspronkelijk van een Renault Trafic bestelbus. Binnenin kreeg je de fijne Recaro sportstoelen, lekker luxe uitrusting en een plaatje waarom stond dat je een wel heel bijzondere Mégane Renault Sport onder de bips had zitten. In Nederland rijden er 40 stuks rondt. Met recht een zeldzame auto.

Mégane Renault Sport dCi

Een variant die je ook niet veel ziet is de dieselvariant. Je ziet wel vaker een dikke diesel in een hatchback. Maar zoals bij een Focus ST Diesel of Golf GTD is het randje eraf gehaald. Zo niet bij de Mégane Renautlt Sport dCi. Deze kon je ook gewoon bestellen als Cup variant. Mocht je veel kilometers maken, maar klaverbladen op maximale snelheid willen nemen: dit is je auto.

Kortom, Renault Sport had zijn Mojo gevonden. Nog altijd tot op de dag van vandaag kennen we de specialisten uit Dieppe als ware tovenaars. Als ze het bij deze Mégane’s hadden gehouden was iedereen nog altijd vol lof over de Franse enthousiastelingen. Maar Renault Sport liet tot tweemaal toe zien tot waar ze in staat waren. Twee ware pareltjes uit de Hot Hatch dynastie.

Mégane Renault Sport F1 Team R26

In 2007 bleek er toch een overtreffende trap te zijn. Ook in 2006 won Renault het F1 kampioenschap (zowel de rijderstitel met Alonso alsmede de constructeurstitel met Fisichella erbij) met de Renault R26. Dat geeft al meteen aan waar de naam van de auto vandaan komt. Zoals je kan verwachten van Renault Sport is het niet een simpel speciaaltje, maar een bijzonder aangescherpte versie van de Cup variant van de Mégane Renault Sport.

Ten eerste dat onderstel. Dat was nog altijd van grote klasse, maar toch zagen ze in Dieppe de mogelijkheid om de boel nog fijner af te stellen. De anti-rolbar werd wat dikker, de wielen krijgen iets meer camber, de dempers en veren werden lichtelijk herzien. Maar het grootste verschil is dat de auto veel meer grip kreeg. Dat komt mede door de Michelin Pilot Sport 2 banden en vooral door het sperdifferentieel. Aan de buitenkant kun je een R26 gemakkelijk herkennen: de stickers-set is op zijn minst opvallend. Als dat nog niet voldoende is, kon je hem ook krijgen in een boterbloem-gele kleur. Mocht je iets minder exhibitionistisch ingesteld zijn: de stickers kon je kosteloos weglaten.

Ook de de F4RT motor kreeg een upgrade. Op papier is het verschil niet zo groot als de uitwerking was. Je kreeg 5 pk en 10 Nm meer. Maar de motor was hitsiger en alerter dan ooit. Dat kwam mede door het nieuwe sportuitlaat systeem, waardoor de Mégane Renault Sport F1 Team R26 auditief nu ook beter presteerde. De prestaties an sich waren ietsjes beter, maar uiteraard was het vooral ‘het gevoel’ dan dat de cijfers daadwerkelijk het kunnen staven. Het doel van Renault Sport was een andere: de R26 moest op een circuit een seconde per kilometer sneller zijn. Zeker op de Nordschleife ga je dat verschil wel degelijk merken.

Mégane Renault Sport R26-R

Dat laatste is iets waar de heren technici van Renault Sport mee aan het stoeien waren. Want binnen het toelaatbare konden ze hun gang gaan. Maar voor het volgende ambitieuze project moesten ze wel een paar extra vergaderingen houden. Om de Mégane sneller op het circuit te maken waren er een paar opties. Heel veel extra vermogen had gekund. Maar dan moet je ook alles zwaarder uitvoeren omdat vermogen aan te kunnen.

Een nadeel van die optie is dat je het karakter van de auto ernstig aantast. Kijk naar de vijfcilinder Focus RS (die rond dezelfde tijd op de markt kwam). Hoe goed deze auto ook stuurde, die motor domineerde de ervaring compleet. Dat was niet iets wat Renault Sport voor ogen had. Een andere optie is om modificaties uit te voeren die ze ook toepasten op hun raceauto’s. Meer stijfheid, minder gewicht: snellere auto op het circuit. En zo geschiedde.

De R26-R (R van Radicale, de koosnaam voor de auto) was namelijk aanzienlijk lichter. Dat betekende wel dat er veel luxe uit moest. De achterbank ging er in zijn geheel uit. De passagiersairbag en gordijnairbags moesten ook het veld ruimen. De climate control werd vervangen door een lichtere standaardairco. De koplampsproeiers waren overbodig, evenals de achterruitwisser en sproei-installatie. Maar het ging verder met de achterruit: diens verwarming werd ook overbodig geacht.

De zijruiten waren niet eens van glas maar van polycarbonaat. Als je er tegenaan leunt, bewegen ze mee. Bizarre gewaarwording. Mistlampen? Nergens voor nodig, evenals de radio-CD speler. Oh, en een groot gedeelte van de geluidsisolatie mocht er ook uit. Dat zijn rigoureuze maatregelen voor een Porsche 911 GT3, maar dit was een Renault Mégane! Om de anorexia-kuur uit te breiden werden veel onderdelen lichter gemaakt. Denk aan de koolstofvezel motorkap, polycarbonaat achterklep, Sabelt schaalstoelen van koolstofvezel en aluminium ‘onderstel’. Stevig zitten deed je dus wel in de Radicale, te meer de auto beschikt over 6-punts harnasgordels. Nogmaals: op een Mégane! Als je nu een 911 (991.2) besteld zit dat er standaard niet op.

Zoals Mike van TelSell zou zeggen: Maar wacht, er is meer! Er waren drie opties die je gewoon moest bestellen, wat de meeste eigenaren gelukkig ook deden. Het eerste was de volledige rolkooi. Niet een halve, niet een extra stuntbar (zoals in de Mini Cooper S JCW GP), maar een volledige rolkooi. Dit kwam niet alleen de veiligheid ten goede, maar natuurlijk ook de stijfheid. De Mégane is natuurlijk van nature uit geconstrueerd als familie auto, niet als hardcore circuitwapen.

Ook werd het onderstel nogmaals op de schop genomen. Dat is misschien niet de beste verwoording, geoptimaliseerd is een beter woord. De veren voor werden stijver (14 mm per 100 kg), evenals de veren achter (16,2 mm per 100 kg). De schokbrekers werden aangepast, de Brembo remmen kregen gegroefde schijven en om het onafgeveerd gewicht te verlagen werden er compleet nieuwe lichter dan lichtmetalen velgen gemonteerd. De banden waren gek genoeg 10 mm minder breed dan die van de ‘gewone’ R26: 225 mm. Dat was alleen als je de tweede optie had aangevinkt, die je wederom absoluut moest hebben: Toyo R888 semi slicks. De derde en laatste optie was een een titanium sportuitlaat.

Het resultaat was een veel lichtere Mégane R26. Het scheelde namelijk maar liefst 123 Kg. Als je nagaat dat een RS variant van een GT3 vaak niet eens lichter is (dankzij de extra hardware) zijn de 123 kilogrammen een bijzonder knappe prestatie. Een bijzonder knappe prestatie werd ook verricht op de Nordschleife van de Nürburgring. De Renault Mégane Renault Sport R26-R wist de heldenbaan in de Eiffel te ronden slechts acht minuten en 13 seconden. Om een idee te geven hoe bizar snel dat is, een klein overzicht met auto’s die dat nét niet wisten te halen.

Auto: Rondetijd: Renault Mégane Renault Sport R26-R 8:17 Porsche Cayman S (987.2) 8:18 Lexus IS-F (XE20) 8:19 Chevrolet Camaro SS 8:20 BMW M3 (E46) 8:22 BMW M Coupe (E36/8) 8:22 Lotus Exige S 8:25

Een Nordschleife tijd zegt natuurlijk niet alles. Maar het is wel het bewijs dat de heren van Renault Sport met de R26-R een absoluut meesterwerkje hebben afgeleverd. Het was niet alleen maar Marketing geneuzel. Elke R26-R was namelijk standaard uitgerust met een 10-rittenkaart voor de Nordschleife. Ook nu in 2017, tussen alle M4’s, 911’s, Nissan GT-R’s, Lotus Exige’s en Camaro’s Z28 sla je absoluut geen modderfiguur. Integendeel. Je komt namelijk de parkeerplaats opgereden in een van de meest puristische, uitgewogen en sympathieke auto’s die er ooit gebouwd zijn. Toevallig is het ook een Renault Mégane.