Spits from hell: Schipholtunnel blijft dicht na brand

Dikke chaos verwacht bij Amsterdam doordat één van de belangrijkste tunnels in Nederland is afgesloten.

Het ging gistermiddag mis in de Schipholtunnel op de A4 richting Den Haag: door een korte, felle brand raakte de tunnelbuis beschadigd. De brand werd snel geblust maar het camerasysteem waarmee toezicht wordt gehouden op het verkeer in de tunnel raakte zodanig buiten werking dat het niet verantwoord bleek mensen door te laten rijden. Rijkswaterstaat is sindsdien volop aan de bak om de boel te herstellen.

Gisteravond beloofde men nog alles in het werk te stellen om in ieder geval twee rijbanen open te krijgen, maar dat is niet gelukt. De Schipholtunnel zit in ieder geval vanmorgen nog potdicht. Dat leidt nu al tot flinke files op de A4 vanuit Amsterdam richting Den Haag. Ook de aansluitende A9 is flink dichtgelopen, alsmede de sluiproutes en het lokale verkeer. Verkeer wordt geadviseerd een omleiding via de A5 en A9 te volgen, dus ook daar zal het flink drukker worden waarschijnlijk. Mocht je vanaf Schiphol moeten vliegen vandaag, ga dan liever op de fiets. Of als het echt niet anders kan, zou je zelfs de trein kunnen overwegen.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe lang de problemen nog duren. Doordat bepaalde bekabeling voor het camerasysteem en de stroomvoorziening niet op voorraad bleek heeft Rijkswaterstaat al flinke vertraging opgelopen. En de voorspelling was al dat het sowieso niet volledig opgelost zou zijn voor de avondspits vanavond. Wij raden aan om het Twitteraccount van de VID in de gaten te houden.

Foto: VID