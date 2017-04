Sportomatic: Porsche’s onbekende halfautomaat uit 1968

Jazeker, ook in de jaren '60 waren er al Porsches zonder koppelingspedaal.

De Tiptronic moge bekend zijn. Deze automaat van Porsche deed in 1989 zijn intrede op de 964 en is nog steeds te vinden in de Porsche showroom. Wel is de Tiptronic-bak in de meeste modellen al vervangen voor PDK, een gerobotiseerde handbak met twee koppelingen, welke sneller schakelt dan de handbak en ook nog eens zuiniger omspringt met brandstof. In veel gevallen is een uitvoering met PDK daardoor zelfs goedkoper dan diezelfde wagen met manuele transmissie…

Toch is het niet zo dat Porsche tot 1989 louter handbakken leverde want tussen 1968 en 1980 stond de Sportomatic in de prijslijst. Feitelijk geen echte automaat, maar een halfautomaat, want schakelen moest je wel degelijk zelf doen. Een koppelingspedaal ontbreekt echter, al heeft het systeem dan weer wel een koppeling als ook een koppelomvormer.



Dwarsdoorsnede van de Sportomatic-bak. Klik voor groot

In de basis gebruikt Porsche een aangepaste vierbak. Een microschakelaar in de versnellingspook ontkoppelt een droge enkelplaats koppeling zodra je je hand op de pook legt en koppelt weer wanneer je de pook los laat. Het is wel zaak om niet té snel door de versnellingen te rammen, want dan kunnen de koppeling en de koppelomvormer de draaisnelheden niet snel genoeg op elkaar afstemmen, met een weinig subtiele versnellingswisseling als gevolg.



Je moet twee keer kijken, maar deze klassieke 911 heeft echt maar twee pedalen

Een koppelomvormer? Jazeker, Porsche ging verder dan enkel het koppelingspedaal te elimineren. Dankzij de koppelomvormer is het niet nodig om de bak in neutraal te zetten als je stil staat en wordt het koppel over een breder toerenbereik uitgesmeerd, waardoor je lekker schakellui kon rijden. Sterker nog, de pook refereerde aan de verzetten L, D1, D3 en D4, waarbij Porsche aanraadde om in D1 (feitelijk de tweede versnelling) weg te rijden. Naar een D2 zocht je tevergeefs, terwijl de L (van Low) enkel bedoeld was om zeer schuine hellingen vanuit stilstand op te rijden (of om maximaal te kunnen accelereren).

Dankzij de koppelomvormer was het overigens ook mogelijk om in D3 of zelfs D4 weg te rijden, maar heel vlot ging dat uiteraard niet. Sowieso kwam de Sportomatic niet heel vlot uit de startblokken. Hoewel de motor veel toeren maakte en lekker klonk, zorgde de koppelomvormer er wel voor dat de gang er niet te vlot in kwam. Pas boven de 3000 toeren ging de auto als een échte Porsche vooruit.



Uiterlijk zijn de modellen met Sportomatic enkel te herkennen aan het opschrift op de motorklep

Een groot succes was de Sportmatic niet. Porsche prees hem aan als automatische transmissie, maar dat was het feitelijk dus niet. Daarnaast was de bak prijzig, de meerprijs bedroeg in 1969 liefst 1.211 gulden, een aanzijnlijk bedrag op de basisprijs van 24.950 gulden voor een 911T. In Amerika was het toonaangevende Car and Driver allesbehalve gecharmeerd van de Sportomatic.the experiment.