Spyker is er gewoon weer bij, op de autoshow in Genève

We zijn ontzettend benieuwd naar de spulletjes die Victor Muller mee naar Zwitserland neemt.

Het is al een tijdje stil rond het supercarmerk van Muller. Desalniettemin zagen we dat het merk doodleuk op de aankomende beurs in Genève staat! Wat daar op de stand te zien zal zijn? Waarschijnlijk weer een variantje van een ander model, maar dat weten we niet zeker. Het meest recente bericht dat we op Nederlandse websites over Spyker konden vinden, had echter betrekking op een akkefietje waar Autoblog iets mee te maken had.

In 2016 werd op de beurs van Genève namelijk de C8 Preliator getoond, een “nieuwe” sportwagen die op opmerkelijk oude bandjes stond. Bovendien was het chassisnummer op slinkse wijze afgedekt. Dat zaakje rook niet, dat zaakje stonk een uur in het rond. Diverse partijen gingen verhaal halen bij Muller, die deed het verhaal lachend af als de grootste onzin ooit.