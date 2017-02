Spyshots! De Lamborghini Urus komt er hard aan

Volgens planning staat de productieversie komend jaar al te shinen in de showroom. Speciaal voor wie niet kan wachten hebben we de hand weten te leggen op een stapeltje spyshots.

Ook Lamborghini moet met de tijd mee en dus heeft VAG besloten dat er een SUV moet komen met een stier op de neus. Voor puristen ongetwijfeld een kleine ramp, voor eenieder met enige realiteitszin een hele logische stap. “Terreinwagens” zijn hot en betekenen geld in het laatje, waarmee weer de supercars gebouwd en ontwikkeld kunnen worden die we van Lambo gewend zijn. Bovendien was het merk van origine een tractorfabrikant, dus in die zin gaan de Italianen terug naar hun roots.

De Urus wordt ongeveer even duur als de Huracán en dat betekent in Nederland een prijs van rond de 260.000 euro. Verder verwacht Lamborghini zo’n 3.500 Urussen (of Uri?) per jaar te verkopen, waarmee de totale productie van het merk verdubbeld wordt naar 7.000 stuks per jaar. Daarmee komt Lambo aardig in de buurt van Ferrari, dat vorig jaar zónder SUV’s in het gamma maar liefst 8.014 auto’s aan de man bracht.

Om al die nieuwe kopers te bereiken moet een nieuwe markt worden aangeboord en dat hebben ze bij Lamborghini door. Met de Urus wordt dan ook gemikt op een vrouwelijk publiek. Desalniettemin krijgt de Urus een behoorlijk mannelijke V8 met turbo’s van Porsche onder de kap met maar liefst 550+ pk. Waarmee de hybride versie wordt uitgerust weten we op moment van schrijven nog niet.

Het uiterlijk van de concept car was reeds lange tijd bekend, maar bijgaande spyshots tonen hoe de productieversie eruit komt te zien. De aflopende daklijn kennen we van auto’s uit de klasse BMW X6 en Mercedes GLE, verder zullen de scherpe kantjes wel van het studiemodel worden geveild omdat dat nu eenmaal altijd gebeurt.