Stadsvilla voor de sleutelende autoliefhebber

Wel zelf je gereedschap meenemen.

“Of u nu gek bent op oude auto’s en ruimte zoekt om daaraan te kunnen sleutelen..” is de eerste zin van de advertentie van dit huis. Dat trekt meteen onze aandacht en vol enthousiasme knallen we door de gallery heen. Het huis is inderdaad van een autoliefhebber die ongetwijfeld zo nu en dan sleutelt aan zijn Porsches. Uitgebreide mogelijkheden om te sleutelen aan je bolide lijken echter te ontbreken. We hebben in het verleden betere voorbeelden voorbij zien komen.

Deze stadsvilla staat in Schiedam te koop met een vraagprijs van 1.175.000 euro. Het huis heeft een compacte oprijlaan en dito garage. Volgens de advertentie kun je echter vier auto’s stallen in de overdekte ruimte. Op de pica’s zien we twee oudere Porsches uit de vorige eeuw. De liefde voor de Duitse autofabrikant komt ook in het huis meerdere malen terug.

Het huis ligt aan de Nieuwe Maas en beschikt over vier kamers en twee woonlagen. Een fijn onderdeel van het pand is de aanwezigheid van een toegangspoort met een beveiliging. Geen zwembaden, bioscopen en complete bossen als achtertuin dit keer. Wel een knusse garage en je kunt het water op met de mooie zomerdagen.