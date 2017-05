Stap nu direct in de best verkopende Land Rover!

En de best verkopende Land Rover is ook nog eens het meest veelzijdige model uit het gamma.

Zoals je verwacht bij een Land Rover staat de Discovery Sport zijn mannetje op de weg én in het terrein, maar deze auto heeft nog veel meer te bieden. Zo biedt deze compacte premium-SUV ruimte aan maximaal zeven(!) inzittenden, een zee aan binnenruimte, alle veiligheidssystemen die je in een auto als deze mag verwachten en als klap op de vuurpijl natuurlijk een fraai, stoer uiterlijk dat prima past binnen de rest van het Land Rover-gamma.

Verder bestaat de standaarduitrusting uit onder meer lichtmetalen velgen, een puik audiosysteem, elektrische stuurbekrachtiging, Keyless Start, airco, elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels, Bluetooth om je telefoon mee te verbinden en nog veel meer moois.

We hebben goed nieuws voor wie interesse heeft in zo’n gave Discovery Sport. Land Rover biedt namelijk voorraadmodellen aan die zeer compleet zijn uitgerust. Denk daarbij aan zaken als dualzone airco, regensensor, USB-poorten, leer in het interieur, Park Distance Control en een InControl Touch SD navigatiesysteem.

Land Rover heeft deze auto’s dus al dik voor je aangekleed, dat scheelt weer een paar hoofdbrekers op de optielijst. Bovendien komen de voorraadmodellen met kortingen waar je bijna geen nee tegen kunt zeggen. Zo kan het totale voordeel oplopen tot maar liefst € 5.500!

Meer weten? Dat kan! Alle info check je HIER.