Stapt Hans Stacey nou wel of niet uit Dakar?!

De trucker houdt de gemoederen behoorlijk bezig.

Even was er sprake van dat Hans Stacey de pijp aan Maarten zou geven tijdens deze editie van de Dakar Rally. Stacey was ziedend na een stevige miscommunicatie tussen hem en de organisatie voor de start van de 10e etappe van de race.

Stacey had issues met de versnellingsbak tijdens de 8e etappe waardoor hij (toen nog op een zesde plaats in het klassement) een hoop tijd verloor. Hierop vroeg de coureur/avonturier een joker aan om alsnog bij de snellere deelnemers te mogen starten in de volgende etappe.

Eenmaal aangekomen bij de start van die bewuste etappe mocht Stacey echter niet vertrekken van de organisatie, terwijl de tijd al wel begon te lopen. 20 minuten verder was Stacey het zat en mocht de organisatie zijn startkaart steken waar de zon niet schijnt. De MAN-coureur was vastberaden om Dakar 2017 te laten voor wat het was.

Vele excuses van de organisatie later besloot Stacey om alsnog deel te nemen aan de resterende etappes. Een mooie klassering lijkt hij op de buik te kunnen schrijven, maar de coureur gaat voor een top 10-klassering in de laatste twee etappes.

Dank aan Victor voor het tippen!