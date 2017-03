Stevent McLaren af op een derde rampseizoen?

De voortekenen zijn allerminst gunstig.

Zo’n eerste testweek mag dan niet direct een graadmeter zijn om te kunnen beoordelen of een auto écht goed is, je kunt er heel behoorlijk aan afzien of een auto allerminst goed is. En dat laatste lijkt helaas -al weer- het geval voor McLaren. Niet dat het chassis slecht is. Tenminste, dat zou kunnen, maar door problemen met de Honda-krachtbron kunnen we daar maar weinig zinnigs over zeggen.

Nadat McLaren de eerste dag vrijwel onafgebroken in de pitsstraat doorbracht wegens een defect aan de olietank, ging het de tweede dag zo mogelijk nog slechter. En wat nog zorgwekkender is, het lijkt niet helemaal duidelijk wat de technische problemen met de MCL32 die dag precies veroorzaakte. Naar het schijnt heeft McLaren de overige testdagen rondgereden met een danig teruggeschroefde motor dat het blok minder power leverde dan de krachtbron van vorig jaar. Op topsnelheid komen ze al snel 20 kilometer te kort op de topteams. In totaal reed McLaren 208 rondjes, tegen 558 voor Mercedes-AMG.

Momenteel wordt in Japan uitvoerig onderzocht wat er precies mankeert aan de afgelopen week gebruikte krachtbon. Afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek zal besloten worden met wat voor motor McLaren-Honda aankomende week gaat testen. Wordt het de Melbourne-spec 2017-motor of zullen ze moeten terugvallen op een teruggeschroefde of zelfs oude krachtbron? En wat zijn de gevolgen voor de eerste race op 26 maart?