Stirling Moss herstellende na periode van ziekte

De F1-legende is ziek geworden, al gaat het de goede kant op.

De 87-jarige Stirling Moss verblijft inmiddels al meer dan een maand in een ziekenhuis in Singapore. Het gaat niet goed met de gezondheid van de voormalig autocoureur, maar hij is herstellende.

Via een officieel statement op de website van Moss valt te lezen dat de Brit vlak voor Kerst werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege een luchtweginfectie. Het herstel verloopt langzaam en hierdoor ligt de voormalige F1-rijder al ruim een maand in een ziekenhuisbed, tot groot ongenoegen van de heer Moss zelf. Zo baalt Moss dat hij de feestdagen niet met familie heeft kunnen spenderen.

Het herstel gaat langzaam maar de dokters zien verbeteringen. De verwachting is dat Moss over enkele dagen het ziekenhuis mag verlaten en in zijn eigen gewenste omgeving verder kan herstellen. Naar huis gaat het echtpaar Moss nog niet. “Meneer en mevrouw Moss hopen nog enkele dagen te verblijven in het hotel in Singapore. Genietend van de zon en het zwembad”, aldus het statement op de site van de voormalig autocoureur.