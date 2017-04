Stoffel leent graag zijn oranje auto aan Max uit in Spa

Max ging vorig jaar qua outfit 'the extra mile' om zijn vele Nederlandse fans te paaien bij de Grand Prix van België. Maar waarom jezelf beperken tot oranje kleding als je ook een oranje auto kan hebben?

Voor de race in België van vorig jaar toverde Max Verstappen een paar geheime wapens tevoorschijn. Een speciale helm en een paar oranje schoenen moesten hem extra geluk brengen in zijn thuisrace. Bijkomend voordeel: de drommen landgenoten naast de baan konden hem zo nog beter herkennen. De strategie werkte echter niet, want Max beleefde in België een van zijn minste races van het jaar (verslag) en finishte buiten de punten. Max toonde zich echter geen bijgelovig man, want de rest van het seizoen bleef hij stug doorkachelen met zijn oranje helm.

Dit jaar wordt het zo mogelijk nog drukker op en rondom Spa, want zuiderbuur Stoffel Vandoorne zal zijn debuut maken in zijn thuisrace. De Belg heeft er inmiddels vier races opzitten, wat voor de NOS voldoende reden was eens met hem te babbelen over zijn bevindingen tot nu toe. Als trouwe autoblog-lezer kan je zijn antwoorden echter zelf ook wel invullen.

Toch zat er in het interview wel een leuke passage die we je niet willen onthouden. Als de NOS de teamgenoot van Alonso voorlegt dat het wel verwarrend is dat juist hij en niet Max in een oranje auto zal rijden tijdens de race, antwoordt Stoffel kordaat:

“Haha, de Hollandse kleur. Ja, da’s jammer voor Max he. Maar hij mag mijn oranje auto wel lenen hoor! Dan neem ik zijn Red Bull wel een weekendje over. Graag zelfs.”

Of Max in is voor deze ruil valt te betwijfelen, maar ach, je kan het maar proberen. Bij McLaren zijn ze dit jaar immers wel bereid hun coureurs elders te laten rijden…Wat denk jij van Max volledig in het oranje?