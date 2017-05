Stop de persen: Aston Martin maakt winst!

Zijn ze helemaal gek geworden in Gaydon?

Onlangs schreven we al dat Aston Martin een beursgang overweegt. Dat doet een bedrijf natuurlijk niet als het bar en boos gesteld is en wat blijkt: het gevleugelde merkt maakt voor het eerst in lange tijd weer eens winst! Grote verantwoordelijke is uiteraard de DB11, waarvan je onze rijtest HIER kunt bekijken.

De winst voor belastingen bedroeg in Q1 2017 maar liefst 5,9 miljoen GBP op een omzet van 188,3 miljoen GBP, waar in dezelfde periode vorig jaar nog een verlies van 29,7 miljoen GBP werd geboekt. Bovendien is dit de eerste periode sinds 2007 waarin het merk zwarte in plaats van rode cijfers schrijft!

Bovendien zijn de vooruitzichten gunstig. AM heeft de DBX nog in de planning staan, een kekke crossover waar volgens verwachting een hoop geld mee verdiend kan worden. Daarnaast zit de elektrische versie van de Rapide (rijtest) eraan te komen en wil men elke negen maanden een nieuw of opgefrist model presenteren.

Interessante ontwikkelingen dus rondom het huismerk van James Bond! Och ja, en van Max en Daniel natuurlijk.