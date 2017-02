Stormen bestaan niet met dit enorme apparaat

Sla de deur open, ga zitten en doe deur weer dicht. Zo, jij hebt geen last meer van de storm.

Al de hele dag hoor je niets anders. Code oranje, flinke rukwinden, ontregelde treinen en vliegtuigen die niet meer fatsoenlijk kunnen landen. Als je toch de weg op moet dan doe je dit liever niet met een huis-tuin-en-keukengebakje zoals een Aygo of een 107. Op een provincie- of snelweg kan de wind uit een vervelende hoek komen en voor je het weet voel je dat de auto andere plannen heeft.

Moet je toch de weg op dan is dit appeltje eitje met een mastodont als de Cadillac Escalade. Op Marktplaats vonden we dit zwarte exemplaar. Gloedjenieuw met slechts 18 gereden kilometers op de teller. Uitgevoerd in het zwart met een zwart interieur. Het ding weegt 2751 kilogram, maar komt dankzij de bekende 6.2 V8 van GM prima vooruit. In deze Escalade Platinum is het blok goed voor 426 pk en 610 Nm aan koppel. Een sprint naar de honderd is in zo’n zeven seconden gedaan en het gevaarte houdt het bij 180 km/u voor gezien.

In Amerika zie je ze met bosjes rijden. Hier in Nederland is dat dankzij ons belastingstelsel wel anders. De auto wordt aangeboden door een autobedrijf in Rotterdam en kost 181.590 euro. Wil je ‘m zakelijk dan kun je nog 30k van de prijs schrappen.