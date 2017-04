Subaru Ascent: een nieuwe SUV uit het Verre Oosten

Een volwassen SUV met puike zitruimte.

Voor de New York Auto Show heeft Subaru een nieuwe SUV meegenomen. Het voertuig luistert naar de naam Ascent en het getoonde model in de Amerikaanse stad betreft een concept. De SUV is vijf meter lang en heeft drie zitrijen.

Het ruime interieur is gemaakt met een reden. De Ascent is speciaal voor de Noord-Amerikaanse markt, waar natuurlijk alles groot, groter, grootst moet zijn. De naam van het model is voluit Subaru Ascent SUV Concept.

De auto oogt zo goed als af en de verwachting is dan ook dat het productievoertuig niet veel zal afwijken van het concept dat momenteel in New York is te zien. De Ascent komt te staan op het Subaru Global Platform. Een nieuw platform waar ook andere modellen van het Japanse merk op komen te staan, zoals bijvoorbeeld de nieuwe Impreza.

Trump zal blij zijn met de SUV, want het model zal in de Amerikaanse Subaru-fabriek van de band rollen. Vanaf 2018 lanceert Subaru de Ascent op de Noord-Amerikaanse markt.