Subaru XV: crossover met boxer-power

Qua uiterlijk wijkt 'ie nauwelijks af van het studiemodel en dus zie je gewoon een nette crossover.

En geniet daar nog maar even van, want heel veel zul je de XV op de Nederlandse wegen waarschijnlijk niet tegenkomen. Volgens Subaru combineert de XV plenty binnenruimte met de veelzijdigheid van een SUV, zonder dat de auto meteen gargantueske buitenmaten kreeg. AWD is uiteraard standaard dus je zult in de modder best een eindje komen met deze Jap.

Het interieur krijgt een 8 inch scherm inclusief infotainment-systeem, dat “interessante informatie” deelt met alle inzittenden. Interessanter nieuws betreft de stijfheid van koets en chassis, die met 70 tot 100 procent zou zijn toegenomen ten opzichte van de huidige Subaru’s. Ook zou de hoeveelheid bodyroll zijn gehalveerd voor een nog betere wegligging.

Verder van belang: de 2.0 boxer is voor 80 procent vernieuwd, de CVT werd bijna 8 kilo lichter en laat zich bovendien handmatig bedienen. We moeten toch eens een artikeltje wijden aan de laatste CVT-trends, want met al die voorgeprogrammeerde verzetten en andere fratsen zijn we het spoor een beetje bijster. De motor levert nu 156 pk en 196 Nm, later komen er ongetwijfeld nog meer motoren bij.

Lang verhaal kort: geen supersexy auto à la Impreza WRX waarmee je de blits maakt. Wel oerdegelijke techniek waar je op kunt vertrouwen.