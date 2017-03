Svelte: de nieuwe Volvo XC60 in Genf

Ook de XC60 is over de Zwitserse Alpen heen gekomen om zijn nieuwe looks aan het journaille te tonen.

Toen de vorige XC60 op de markt verscheen was @wouter nog kortharig, zoals te zien valt in deze video. Dat is dus behoorlijk lang geleden. Toch was de XC60 in zijn segment ook de afgelopen jaren nog best een goede aanbieding, mede dankzij een geslaagde facelift in 2013. Net als de eerder genoemde Mazda CX-5 is het overigens een auto die je tegenwoordig gevoelsmatig steeds vaker tegenkomt op de weg. Maar misschien is dat alleen mijn beleving.

Hoe dan ook is de XC60 zeer belangrijk voor Volvo, daar het model momenteel dertig procent van alle Volvo-verkopen voor zijn rekening neemt. Voor de nieuwe generatie zet Volvo vooral in op oude merkwaardes. Volgens de Zweden is het namelijk de veiligste auto ooit. Voor velen zal dat een belangrijk aankoop argument vormen, maar laten we eerlijk zijn, een beetje puike looks zijn ook belangrijk. Kijk of de XC60 jou wat dat betreft kan bekoren, in de gallery.